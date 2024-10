A- A+

ESTADOS UNIDOS Polícia resgata cachorro abandonado e amarrado antes da chegada do furacão Milton na Flórida Governador informou que irão procurar os responsáveis pelo abandono do animal de estimação: "Temos leis contra a crueldade contra os animais"

Antes do furacão Milton atingir a costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, agentes da Patrulha Rodoviária da Flórida resgataram um cachorro que havia sido abandonado e amarrado a uma cerca de arame em uma área inundada.

O momento do resgate foi registrado em vídeo divulgado pelo relato oficial da Tropa C da patrulha em questão (FHP Tampa). “ Oficiais do FHP resgataram um cachorro que estava amarrado a um poste na I-75 perto de Bruce B Downs Blvd esta manhã. Não façam isso com seus animais de estimação, por favor… ”, solicitou a agência em publicação na rede social.

A gravação mostra o momento em que o homem se aproxima do animal, que estava coberto de água até metade das patas e latia.

A notícia causou tanta agitação que o governador Ronald DeSantis chegou a se manifestar sobre o assunto e considerou “cruel alguém deixar um cachorro amarrado a um poste no meio de uma tempestade iminente”. Diante dessas circunstâncias, ele alertou que “a Flórida responsabilizará quem maltratar animais de estimação”.

“ Espero que encontrem a pessoa que fez isso. Temos leis muito boas na Flórida contra a crueldade contra os animais”, acrescentou o responsável, que depois manifestou expectativa quanto à possibilidade de encontrar o responsável pelo abandono. “Temos leis muito boas na Flórida contra a crueldade contra os animais”, enfatizou.

Enquanto isso, o animal resgatado estava seguro e foi levado ao veterinário para ser examinado e determinar se apresentava algum ferimento. Dado o bom prognóstico, também lhe deram um atestado de boa saúde.

“Temos cães que nos ajudarão durante a tempestade. Esses cães policiais de trabalho. Eles são caninos grandes. E não toleramos isso na Flórida. “Achei escandaloso que alguém fizesse isso”, concluiu o governador.

Furacão Milton

A tempestade deverá manter a força do furacão na quinta-feira, ao cruzar o centro da Flórida, incluindo a densamente povoada área de Orlando. A previsão é que se desloque em direção ao Oceano Atlântico , tendo o centro turístico da cidade – onde está localizado o Walt Disney World – na sua mira.

Milton atingiu a costa às 20h30 (horário da Flórida) perto de Siesta Key, na costa de Sarasota, cerca de 70 milhas ao sul de Tampa. Tem cerca de 5.500 residentes, muitos deles reformados ou em idade de reforma, quase todos evacuados. Os aeroportos de Tampa e Sarasota estão fechados até novo aviso. A mesma coisa aconteceu em Orlando.

