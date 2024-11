G20 alerta para papel da IA na desinformação e nos discursos de ódio

O G20 alertou que novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), contribuem ''de forma dramática" para a desinformação e o discurso de ódio, segundo a declaração final assinada nesta segunda-feira (18) pelos líderes da reunião de cúpula realizada no Rio de Janeiro.

“A digitalização do campo da informação e a evolução acelerada de novas tecnologias, como a IA, impactaram de forma dramática a velocidade, escala e o alcance da desinformação não intencional e intencional, os discursos de ódio e outras formas de danos online”, diz o texto acordado pelo G20.

Os líderes das principais economias do planeta também pediram “transparência” e “responsabilidade” às plataformas digitais, para que se alcancem “ecossistemas de informação saudáveis”.

Ao mesmo tempo, reconheceram “o potencial” das tecnologias digitais e plataformas para reduzir as desigualdades e “facilitar a informação dentro e fora das fronteiras geográficas”.

