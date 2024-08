Gaeco Maranhão faz operação contra líderes do Bonde dos 40, prende 20 e pega 34 celulares

A- A+

Promotores do Ministério Público do Maranhão deflagraram na manhã desta segunda, 12, a Operação Cela 03, uma ofensiva contra o Bonde dos 40, temida facção que mantém ramificações no Estado e também no Piauí.

A ação é comandada por promotores do Gaeco, braço do Ministério Público do Maranhão que combate o crime organizado. A força-tarefa prendeu 20 suspeitos, no Maranhão e também no Piauí e em Mato Grosso.

A operação tem como alvo membros da facção envolvidos em atividades ilícitas como narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos a instituições financeiras e de veículos.

O Bonde dos 40 é uma facção criminosa baseada em São Luis ligada a crimes de narcotráfico, lavagem de dinheiro, homicídios e roubos a instituições financeiras e de veículos.

A força-tarefa conta com apoio dos Gaecos do Piauí e Mato Grosso e agentes das polícias Civil e Militar do Maranhão e do Piauí. Durante a operação foram apreendidos seis veículos, entre carros e motos, e 34 celulares. Também foram registrados flagrantes de posse de armas e drogas em São Luís e Timon.

A ação foi realizada simultaneamente no Maranhão, Piauí e Mato Grosso. Durante a operação foram presos líderes da organização criminosa e suspeitos que seriam responsáveis pela guarda e ocultação de bens e valores.

A Promotoria informou que foram cumpridos mandados de prisão até contra detentos que, mesmo encarcerados, "continuavam a ordenar a prática de diversos crimes".

O Ministério Público informou que o nome da operação faz referência ao fato de que um dos líderes da facção, mesmo preso em uma unidade penitenciária de São Luís, "continuava a coordenar ações criminosas".

