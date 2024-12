A- A+

SAÚDE Gatos podem se tornar disseminadores da gripe aviária? Entenda O vírus matou muitos felinos desde que começou a circular no gado leiteiro, principalmente em fazendas com rebanhos afetados

Gatos domésticos podem fornecer uma nova rota inesperada para o vírus da gripe aviária H5N1 evoluir para uma forma mais perigosa, de acordo com um novo estudo. Desde que o vírus começou a circular no gado leiteiro, ele matou muitos gatos, principalmente em fazendas com rebanhos afetados. Ele também deixou pelo menos 60 pessoas doentes, a maioria das quais teve contato próximo com vacas leiteiras ou aves infectadas.

Até agora, o H5N1 não se espalha facilmente entre as pessoas, embora estudos tenham sugerido que apenas uma ou duas mutações importantes poderiam permitir que o vírus desse esse salto.

Não há evidências de que gatos tenham espalhado o H5N1 para pessoas e eles podem não representar uma grande avenida para a evolução da gripe aviária, disseram especialistas. Ainda assim, se um gato fosse infectado simultaneamente com o H5N1 e um vírus da gripe sazonal, o vírus H5N1 poderia potencialmente adquirir as mutações necessárias para se espalhar eficientemente entre as pessoas.

O novo estudo destaca a necessidade de autoridades de saúde pública aumentarem a vigilância da gripe aviária em gatos, que tendem a ter contato frequente com animais selvagens e pessoas, disse Suresh Kuchipudi, microbiologista veterinário da Universidade de Pittsburgh e autor do artigo.

Por meses, os testes de vacas e pessoas para H5N1 foram limitados, deixando especialistas no escuro sobre a verdadeira escala do surto de laticínios. Na semana passada, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) anunciou que começaria a testar o suprimento nacional de leite para ajudar a identificar rebanhos infectados.

Mas as autoridades não abordaram a necessidade de expandir o monitoramento de outros animais de fazenda, muito menos de animais domésticos. O USDA é encarregado de monitorar o gado e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) assumem a liderança na vigilância de doenças em pessoas, mas nenhuma agência governamental é responsável por rastrear animais de companhia.

“No processo de abordar o problema imediato — que são as fazendas leiteiras e o leite como um problema de segurança alimentar, e então a vigilância humana — podemos estar perdendo uma história muito maior e em evolução”, disse Kuchipudi.

Ele e seus colegas investigaram a morte de 10 gatos em uma casa em Dakota do Sul nesta primavera. Os gatos viviam ao ar livre, mas eram considerados animais de estimação. Eles apresentaram sintomas respiratórios e neurológicos antes de morrer.

O vírus isolado dos gatos se assemelhava muito a uma versão vista em gado em uma fazenda de laticínios a 50 milhas de distância. Os gatos mortos foram descobertos com penas de pássaros por perto, sugerindo que eles foram infectados ao comer pássaros selvagens que tinham carregado o vírus para fora da fazenda.

Escreva a legenda aqui

Os vírus da gripe aviária naturalmente se prendem a um tipo de receptor encontrado em pássaros, e os vírus da gripe sazonal são mais adequados a um receptor do tipo humano. Os cientistas geralmente se preocupam mais com os porcos — que carregam ambos os tipos de receptores — como os “vasos de mistura” ideais nos quais dois vírus da gripe podem trocar genes.

Mas muitos outros animais podem hospedar vírus da gripe aviária e da gripe sazonal ao mesmo tempo, disse Richard Webby, especialista em gripe do St. Jude Children's Research Hospital, que não estava envolvido no trabalho.

Essas espécies podem variar em quão provável é que encontrem ambos os vírus e passem patógenos para as pessoas. “Gatos parecem ser um bom candidato”, disse Webby.

O novo estudo descobriu que os gatos carregam ambos os tipos de receptores em seus cérebros, pulmões e sistema gastrointestinal, o que significa que eles podem hospedar ambos os vírus. À medida que a temporada de gripe aumenta nas próximas semanas, também aumentam as chances de gatos serem infectados simultaneamente com H5N1 e um vírus de gripe sazonal.

“O fato de eles não andarem por aí em bandos de dezenas de animais pode reduzir a probabilidade de transmissão subsequente”, disse Webby. “Mas o risco parece estar lá.”

A versão atual do H5N1 demonstrou ser surpreendentemente promíscua, infectando 90 espécies de aves e mais de 20 espécies de mamíferos.

“Este vírus está fazendo todo tipo de coisas estranhas que realmente não imaginávamos que os vírus da gripe fariam”, disse Tom Peacock, virologista do Instituto Pirbright, na Grã-Bretanha, que também não estava envolvido no trabalho.

“Ele está apenas dando a si mesmo muitas oportunidades incomuns” para adquirir mutações vantajosas, disse Peacock.

Independentemente do seu potencial para causar uma pandemia, o vírus representa um risco considerável à saúde dos gatos. “Os gatos também são vítimas”, disse Kristen Coleman, pesquisadora de doenças infecciosas da Universidade de Maryland.

A versão atual do H5N1 tem uma taxa de mortalidade de 67% em felinos, relatou Coleman em uma revisão no início deste ano, que ainda não foi publicada em um periódico revisado por pares.

Desde o final de 2022, pelo menos 53 gatos domésticos nos Estados Unidos foram infectados pelo vírus, de acordo com o USDA. Os gatos podem ter sido infectados após caçar pássaros selvagens ou beber leite cru de vacas infectadas.

Veja também

conflito Trump se opõe "veementemente" ao uso de mísseis dos EUA para atacar a Rússia, diz entrevista