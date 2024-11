Gripe aviária: EUA registram primeiro caso da doença em criança no país

A- A+

Uma criança na Califórnia se tornou o primeiro caso de gripe aviária confirmado nos Estados Unidos em menores de idade. De acordo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), o paciente apresentou sintomas leves, foi tratado com antiviral e já está se recuperando.

Autoridades estaduais disseram que a criança frequenta creche e mora no condado de Alameda, que inclui Oakland e comunidades vizinhas, mas não divulgaram outros detalhes.



Ainda não se sabe como a criança foi infectada e, até o momento, não há evidências de propagação da gripe aviária H5N1 desta criança para outras pessoas. A principal hipótese das autoridades estaduais é uma "possível exposição a aves selvagens".

A infecção eleva para 55 o número relatado de casos de gripe aviária nos EUA este ano, incluindo 29 na Califórnia, disse o CDC. A maioria eram trabalhadores rurais que testaram positivo com sintomas leves.



Apesar do número de casos, até o momento, não há evidências de propagação do vírus entre humanos. Recentemente, um adolescente no Canadá também foi hospitalizado com gripe aviária.

O vírus H5N1 tem se espalhado amplamente nos EUA entre aves selvagens, aves domésticas e outros animais nos últimos anos. Em março, a doença começou a se espalhar no gado leiteiro do país e a Califórnia se tornou o centro desse surto, com 402 rebanhos infectados desde agosto.

