Hamas Geraldo Alckmin aparece com líder do Hamas horas antes de Ismail Haniyeh ser morto Líder supremo do Irã promete resposta a ataque que matou chefe do Hamas: 'Dever de buscar vingança'

O vice-presidente Geraldo Alckmin estava a poucos metros do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, durante a posse do novo presidente do Irã, na terça-feira (29), em Teerã.

Horas depois, Haniyeh foi morto em um ataque que o movimento islamista palestino atribuiu a Israel.

Alckmin era um dos convidados da posse, assim como outras centenas de autoridades de diversos países. Ele representou o governo Lula no evento e não falou com o chefe do Hamas.

Haniyeh foi morto horas depois ainda em Teerã, informou o grupo palestino em um comunicado nesta quarta-feira (31).

A Guarda Revolucionária do Irã também confirmou, em um comunicado, que o principal líder do Hamas e um de seus guarda-costas foram assassinados na manhã desta terça em Teerã e que está investigando o caso.

