Jaboatão dos Guararapes Homem é preso ao tentar sacar R$ 130 milhões de previdência privada com certidão de óbito falsa Suspeito de golpe foi preso em flagrante em Jaboatão dos Guararapes

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, por tentar aplicar um golpe de R$ 130 milhões em uma instituição bancária.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito fraudou dados bancários para receber a previdência privada de uma mulher moradora do estado de São Paulo.

Para ter acesso à quantia, ele conseguiu romper etapas de segurança e incluiu o próprio nome como beneficiário.

Além disso, teria apresentado uma certidão de óbito falsa para aplicar o golpe. A verdadeira titular da previdência está viva.

Segundo a delegada Lígia Cardoso, o crime foi descoberto após o banco acionar a polícia como medida de segurança.

"Ele teve acesso a uma informação privilegiada, de que existia essa usuária do banco e essa previdência com esse valor tão elevado", afirmou Lígia.

Ainda de acordo com a delegada, o homem não tem formação e nem conhecimento em eletrônica, o que indica que ele pode ter recebido ajuda para praticar o crime.

"Nós vamos saber exatamente como foi que ele chegou a essa pessoa [beneficiária], mas precisou de alguém de dentro para fornecer essa informação para ele", destacou Lígia Cardoso.

À polícia, o homem, que não possui ligação com a instituição financeira e nem com a beneficiária da previdência privada, informou que trabalha com compra e venda de veículos, e atua de forma autônoma.

Após diligências, ele foi localizado e preso no sábado (29), em um flat de luxo em Jaboatão dos Guararapes.

"Ele está respondendo por fraude eletrônica na forma tentada, porque não conseguiu consumar realmente o crime, e está respondendo também por resistência no momento da prisão", informou a delegada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Estelionato.

