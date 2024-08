A- A+

CUIDADOS Gosta de ficar sem calcinha e sem cueca? Veja as vantagens e riscos para a saúde Enquanto algumas pessoas consideram que a prática oferece maior conforto, outras afirmam que ela pode acarretar certos inconvenientes

Leia também

• Barbie: ida da personagem ao ginecologista no filme impulsionou procura, mostra estudo

• Mito ou verdade: não usar sutiã faz os seios caírem? Ginecologista responde

O debate sobre se é benéfico ou prejudicial não usar roupa íntima diariamente tem atraído a atenção de muitas pessoas preocupadas com a saúde e o conforto.

Enquanto algumas consideram que a prática pode proporcionar mais comodidade, outras acreditam que pode trazer alguns problemas. Por isso, compilamos alguns prós e contras.

Benefícios de usar roupa íntima

Proteção e suporte: a roupa íntima oferece uma barreira protetora entre a pele e a roupa externa, ajudando a prevenir irritações e assaduras.

Além disso, fornece suporte adicional, especialmente no caso dos homens, em que o uso de cuecas pode oferecer suporte aos genitais, o que é crucial durante atividades físicas intensas.

Higiene: essas peça de vestuário pode ajudar a manter uma maior higiene ao absorver o suor e as secreções naturais do corpo, ao evitar que essas substâncias entrem em contato direto com a roupa exterior.

Isso é particularmente importante em climas quentes ou durante atividades físicas intensas.

Desvantagens de usar roupa íntima

Infecções e saúde vaginal: um estudo publicado pelo European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology descobriu que o uso de roupa íntima ajustada e feita de materiais não transpiráveis, como o nylon, pode aumentar o risco de infecções vaginais.

Isso ocorre porque esses materiais podem criar um ambiente quente e úmido, propício para o crescimento de bactérias e fungos.

Irritação da pele: o uso constante de roupa íntima ajustada pode causar irritação na pele, especialmente se for feita de materiais sintéticos.

Prós e contras de não usar roupa íntima

Vantagens

Melhora da circulação: não usar roupa íntima pode melhorar a circulação e reduzir o risco de irritações e assaduras. Tal prática é especialmente benéfica durante a noite, por permitir que a pele respire e se recupere da fricção diária.

Redução do risco de infecções: para as mulheres, dormir sem essa peça pode reduzir o risco de infecções vaginais, o que permite uma melhor ventilação e mantendo a área seca. Isso foi confirmado por um estudo no Journal of Lower Genital Tract Disease.

Desvantagens

Maior risco de irritação com a roupa externa: sem uma barreira protetora, a pele pode estar mais exposta à fricção direta da roupa externa, o que pode causar irritações, especialmente se a roupa for ajustada ou feita de materiais ásperos.

Segundo um artigo no Clinical and Experimental Dermatology, o contato direto com certos tecidos pode aumentar o risco de dermatite de contato.

Higiene: a roupa íntima absorve o suor e as secreções, mantendo a roupa externa mais limpa. Sem essa barreira, há o risco de que o suor e as secreções se acumulem na roupa exterior, o que pode ser desconfortável e anti-higiênico.

Um artigo no American Journal of Infection Control destaca a importância de manter as áreas genitais secas e limpas para prevenir infecções.

Veja também

ÔNIBUS DA GRANDE RECIFE Greve dos rodoviários: passageiros no TI da PE-15 relatam volta tranquila para a casa, esta noite