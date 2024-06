A- A+

saúde Gosta de homens altos? Saiba o que isso diz sobre você De acordo com um estudo publicado na revista Evolutionary Psychological Science, mulheres com autoestima alta tendem a preferir homens com estatura maior

A escolha de um parceiro é um fator determinante para muitas coisas na vida de uma mulher heterossexual. E de acordo com um estudo publicado na revista científica Evolutionary Psychological Science, as que se consideram bonitas têm maior probabilidade de se sentirem atraídas por homens mais altos.

Segundo os autores da pesquisa, que contou com 247 mulheres heterossexuais com idade média de 24 anos, isso pode acontecer porque pessoas que tem autoestima estabelecem padrões mais elevados para potenciais parceiros.

Para eles, em uma perspectiva evolutiva, o homem mais alto pode passar a imagem de alguém que pode protegê-las do perigo ou produzir descendentes saudáveis.

“Sugere-se que estas características sexualmente dismórficas são um reflexo da qualidade genética dos homens, para além da capacidade de proporcionar benefícios diretos (por exemplo, proteção, fornecimento de recursos)”, escreveram os pesquisadores.

As participantes viram uma série de imagens representando homens de diversas alturas, variando de 1,60m a 1,90m, e cada homem foi retratado ao lado de uma mulher de 1,72m como comparação. Nas fotos, eles também foram retratados com diferentes relações ombro-quadril, uma alta proporção é geralmente vista como uma característica atraente porque significa braços musculosos e pouca gordura ao redor do estômago.

A partir disso, os homens receberam classificações como mais atraentes, masculinos, dominantes e com maior capacidade de luta à medida que sua estatura e a relação ombro-quadril aumentavam.

"Isto pode sugerir que as mulheres com maior valor de companheiro calibram as suas preferências especificamente para os homens que são mais altos do que elas”, concluiu a equipe.

