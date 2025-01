Governo de Pernambuco lança campanha de doações para famílias afetadas pelas chuvas em Vicência

A- A+

O Governo de Pernambuco, por meio da Defesa Civil do Estado, inicia nesta quinta-feira (30) uma campanha de arrecadação de donativos para auxiliar as famílias atingidas pelas fortes chuvas no município de Vicência, na Zona da Mata Norte. A ação segue até o dia 7 de fevereiro, com pontos de coleta distribuídos em diferentes unidades de segurança do Estado, nos municípios de Recife, Carpina e Nazaré da Mata.

Os itens prioritários para doação são utensílios de cozinha, como panelas, talheres, copos, pratos e eletrodomésticos; materiais de higiene pessoal e limpeza, como sabonete, shampoo, escova de dentes, absorventes, detergente e desinfetante; alimentos não perecíveis; fraldas infantis e geriátricas. Os locais de arrecadação estão montados no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Quartel da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), 7° GB do Corpo De Bombeiros (Carpina) e 2° BPM (Nazaré da Mata).

Desde a última terça-feira (28), a Defesa Civil do Estado vem atuando diretamente no município para garantir suporte à população afetada. Equipes de engenharia realizaram mapeamento das áreas atingidas com o auxílio de drones e vistorias estruturais nas moradias comprometidas. Além disso, agentes da Gestão de Resposta a Desastres contabilizaram 409 pessoas afetadas, sendo 252 desalojadas. Até o momento, já foram entregues 335 colchões e 670 lençóis às famílias prejudicadas. Segue, ainda nesta quarta-feira (29), mais 107 colchões e 214 lençóis.

A Defesa Civil de Pernambuco também está auxiliando a Prefeitura de Vicência no processo de decretação do estado de emergência, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, permitindo a solicitação de recursos federais para recuperação das áreas atingidas. A campanha de doações representa um esforço conjunto do Governo estadual para minimizar os impactos das chuvas e garantir dignidade às famílias afetadas.

Serviço

Período da arrecadação: de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

Locais de doação: Comando Geral do CBMPE (Recife), Quartel da PMPE (Recife) , 7° GB do Corpo de Bombeiros (Carpina) e 2° BPM (Nazaré da Mata).

