APAGÃO CIBERNÉTICO Governo diz que monitora apagão global e afirma que problema não afetou Gov.br e outros sistemas Governo federal informou nesta sexta-feira (19) que não houve registro de incidentes nos sistemas do governo em razão do apagão cibernético que atinge diferentes

Apesar de não ter sido registrado impacto, o Ministério da Gestão afirmou por nota que está monitorando a situação e que emitirá alerta em caso de recomendações técnicas que precisem ser tomadas.

"Até o momento não houve registro de incidentes pelos órgãos referentes a esse evento adverso Microsoft. O Ministério da Gestão, por meio do Centro Integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (CISC GOV.BR), está monitorando a situação.

Caso exista necessidade, alertaremos as instituições públicas com as recomendações técnicas a serem adotadas", diz o texto.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) já afirmou que até o momento não foram registrados impactos nas operações de voo no Brasil.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a equipe técnica da pasta mantém uma extensa varredura "não foi detectado nenhum problema nos serviços de telecomunicações, até o momento".

Uma grande falha nos sistemas de TI afetou várias atividades ao redor do planeta, incluindo as operações de companhias aéreas internacionais, empresas ferroviárias e do setor de telecomunicações. De acordo com a empresa de análise de aviação Cirium, até as 7h da manhã desta sexta-feira (horário de Brasília), 1.390 voos haviam sido cancelados em decorrência da pane.

Além de companhias aéreas e dos aeroportos, o apagão cibernético também afetou hospitais nos Países Baixos, a Bolsa de Valores de Londres e o sistema ferroviário britânico.

O problema que provocou um apagão cibernético mundial nesta sexta-feira (19) e perturbações em várias empresas foi "identificado" e está sendo corrigido, anunciou o CEO da CrowdStrike, empresa americana de cibersegurança.

