Grande estudo mostra a verdadeira origem da gota

A gota, condição caracterizada pela elevação de ácido úrico no sangue, que afeta as circulações desencadeando dores fortes, sempre foi associada ao consumo excessivo de álcool ou à alimentação inadequada, entretanto, pesquisadores agora querem desmistificar esse mito e afirmam que a doença é na verdade causada, em sua grande parte, devido a genética das pessoas.

A pesquisa, realizada por uma equipe internacional de cientistas, analisou dados genéticos coletados de 2,6 milhões de pessoas Esse número incluiu 120.295 pessoas com " gota prevalente”.

Ao comparar os códigos genéticos das pessoas com gota com os das pessoas sem gota, a equipe encontrou 377 regiões específicas de DNA onde havia variações específicas para a condição — 149 das quais não haviam sido previamente associadas à gota.

"A gota é uma doença crônica com base genética e não é culpa de quem sofre dela. O mito de que a gota é causada pelo estilo de vida ou pela dieta precisa ser desmascarado", afirma o epidemiologista Tony Merriman, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia.

Os pesquisadores, no entanto, não descartam os fatores ambientais e o estilo de vida entre as causas, mas, segundo o estudo, afirmam que a genética também tem um papel importante no surgimento da condição.

Acometendo mais homens adultos do que mulheres, a gota é uma doença metabólica que atinge uma (mais comum) ou mais articulações.



Este tipo de artrite pode ter três causas: ausência congênita de um mecanismo enzimático responsável pela excreção do ácido úrico pelos rins; produção excessiva de ácido úrico pelo organismo devido a um “defeito” enzimático; alguns medicamentos, como os diuréticos e o ácido acetilsalicílico, podem levar à diminuição da excreção renal do ácido úrico.

Segundo pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), quem sofre com gota deve evitar alimentos ricos em frutose e purina, já que, quando metabolizados, esses compostos formam o ácido úrico.

A gota se instala quando há altos níveis de ácido úrico no sangue, que então formam agulhas de cristal afiadas nas articulações. Quando o sistema imunológico do corpo começa a atacar esses cristais, isso leva a dor e desconforto significativos.

Segundo os pesquisadores, a genética é importante em cada estágio desse processo, principalmente na maneira como o ácido úrico é transportado pelo corpo e como o sistema imunológico do corpo ataca esses cristais.

A gota pode ir e vir, mas há tratamentos disponíveis, e os autores por trás do novo estudo acham que equívocos podem afastar as pessoas de fazer esses tratamentos.

"Esse mito generalizado causa vergonha em pessoas com gota, fazendo com que algumas delas sejam mais propensas a sofrer em silêncio e não procurem um médico para obter um medicamento preventivo que reduza o urato no sangue e previna a dor", diz Merriman.

A gota começa como um inchaço na articulação do dedão do pé, chamada de podagra, seguido de dor muito forte. Sua primeira crise pode durar de três a dez dias, mas uma nova pode acontecer somente em meses ou anos, o que faz com que a pessoa não procure ajuda imediatamente.

Se a doença não for tratada adequadamente, as crises tendem a ser mais frequentes e prolongadas, levando a um quadro crônico e progressivo.

A nova crise pode comprometer a mesma articulação ou outras, geralmente nos membros inferiores. Quando não há tratamento, o intervalo entre as crises pode diminuir e a intensidade da dor aumentar, enquanto as articulações podem ficar deformadas.

Existem algumas limitações no estudo: a maioria dos dados era de pessoas de ascendência europeia, e alguns registros se baseavam no autorrelato de gota em vez de um diagnóstico clínico.

"Esperamos que, com o tempo, tratamentos melhores e mais acessíveis se tornem disponíveis com os novos alvos que identificamos. A gota merece mais recursos de gastos com saúde e maior priorização no sistema de saúde”, diz Merriman.

Além de nos dar uma melhor compreensão das causas da gota, o novo estudo dá aos cientistas mais opções para explorar quando se trata de tratamentos.

