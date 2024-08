A- A+

TRANSPORTE Greve do Metrô do Recife pode ser deflagrada em assembleia nesta terça-feira (27) De acordo com metroviários, privatização e fechamentos aos domingos são os fatores principais de insatisfação da categoria

Os representantes do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) realizam, nesta terça-feira (27), uma assembleia para deliberar sobre a possibilidade da deflagração de uma greve geral.

A reunião está marcada para começar às 18h na Estação Recife, localizada no bairro de São José, centro do Recife.

A decisão poderá afetar todo o funcionamento do sistema metroviário da Região Metropolitana e os mais de 200 mil usuários do modal.

Em Estado de Greve desde junho, os metroviários reivindicam a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND).

De acordo com Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, a permanência no projeto de privatização do metrô, proposta pelo Governo Federal, é vista pela classe como uma ameaça à qualidade do serviço.

"Cada falha que paralisa o metrô é um alerta para a necessidade urgente de recursos e de um plano de revitalização que não será possível enquanto o metrô estiver na lista de privatizações do governo", afirmou o presidente.

Além disso, a categoria também se posiciona contra o fechamento do metrô aos domingos.

"O fechamento do metrô aos domingos é um retrocesso que afeta diretamente milhares de usuários, muitos dos quais dependem desse transporte para trabalhar ou realizar atividades essenciais. Essa decisão foi tomada sem qualquer consideração pelas necessidades da população e dos funcionários, que não sabem o que farão aos domingos, que normalmente trabalhariam", destacou Soares.

Outro ponto crítico da pauta de reivindicações é a exigência de avanços nas negociações com o Governo Federal e a CBTU sobre o Acordo Coletivo Especial (ACE).

Até o momento, os trabalhadores não receberam uma proposta satisfatória, o que aumenta a possibilidade de uma paralisação.



