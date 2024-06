Hackers tentam sequestrar contas, veículos e celebridades no TikTok usando mensagens privadas

A- A+

Hackers atacaram marcas, veículos e celebridades conhecidas no TikTok, enviando um link malicioso por meio de mensagens privadas para sequestrar contas importantes.

A rede social de propriedade da chinesa ByteDance informou hoje que consegui deter o ataque e está tomando medidas para mitigar o incidente e impedir que aconteça novamente. Os invasores violaram a conta do canal de TV a cabo de notícias americano CNN, confirmou a empresa, embora um porta-voz tenha se recusado a divulgar a lista completa de contas que também foram alvos ou comprometidas.

A extensão do esforço de hacking não ficou imediatamente clara, embora o porta-voz tenha acrescentado que “o número de contas comprometidas é muito pequeno”.

“Nossa equipe de segurança está ciente de uma potencial exploração visando uma série de contas de marcas e celebridades”, disse o porta-voz da ByteDance em comunicado. “Tomamos medidas para impedir este ataque e evitar que aconteça no futuro. Estamos trabalhando diretamente com os proprietários das contas afetadas para restaurar o acesso deles, se necessário.”

O futuro do TikTok nos EUA é uma das questões mais controversas do país às vésperas da eleição presidencial de novembro. A ByteDance, com sede na China, recebeu um prazo do governo de Joe Biden para vender a operação da rede social nos EUA, em meio a preocupações de que o governo de Pequim possa influenciar os algoritmos do app e coletar informações confidenciais dos americanos. Mais de 170 milhões de americanos usam o serviço todos os meses.

A ByteDance recorreu à Justiça americana para tentar escapar da decisão.

