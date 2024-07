A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia balanço de 39.363 mortos em Gaza desde o início da guerra Ao menos 39 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo o ministério

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou nesta segunda-feira (29) um balanço atualizado de 39.363 mortos no território palestino desde o início da guerra entre Israel e movimento islamista palestino.

Ao menos 39 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo o ministério, que também anunciou o balanço de 90.923 pessoas feridas na Faixa de Gaza desde o início do conflito, em 7 de outubro.

