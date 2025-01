Hemope inicia campanha de doação de sangue para o Carnaval 2025

A- A+

A Fundação Hemope iniciará, nesta terça-feira (28), a Campanha de Carnaval de doação de sangue.

A ação, que se estenderá até o dia 28 de fevereiro, tem como objetivo aumentar o número de doações em cerca de 10%, garantindo a recuperação do estoque de sangue.

De acordo com o Hemope, a campanha tem início um mês antes da festa, na tentativa de assegurar estoque adequado para atender à maior demanda por sangue durante o período festivo, e garantir que o hemocentro esteja pronto para atender às necessidades transfusionais com eficiência dos hospitais do Estado.

A expectativa da Fundação é contar com 100 doadores a mais. Os doadores podem participar da campanha doando na sede do Hemope, na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças e na Uninassau do Shopping Patteo Olinda, na Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, em Bairro Novo.

Para ser um doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos (neste último caso, desde que tenha começado a doar antes dos 60 anos no Hemope); menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais; pesar mais de 50kg; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; estar alimentado e portar documento original com foto.

A abertura da campanha contará com a presença do músico e compositor Getúlio Cavalcanti, além dos cantores Ed Carlos e Nena Queiroga.

O grupo lírico carnavalesco O Bonde Cia Frevartt da Dança e oito integrantes da Orquestra Paranampuká também estarão presentes.

Programação

Abertura 28/01, às 8h30, na sede do HEMOPE: Getúlio Cavalcanti, Nena Queiroga, Ed Carlos, Marrom Brasileiro, Josildo Sá, Bloco Lírico O Bonde, Cia Frevartt da Dança e Orquestra Paranampuká



31/01, 9h, no Shopping Patteo de Olinda: Bloco Lírico Damas e Valetes, Bloco Quero Mais, Troça Pitombeira dos Quatro Cantos, Bloco Minhocão de Olinda e Orquestra



Dia 01/02: coleta externa na unidade da Uninassau no Shopping Patteo Olinda das 9h às 12h e das 13h às 16h



Dia 11/02, às 8h30, no Hemocentro Recife: Liga dos Super-herois Foliões do Bloco Enquanto Isso na Sala de Justiça, Maestro Macaíba e Orquestra



Dia 19/02, às 8h30, no Hemocentro Recife: visita do Rei e Rainha do Carnaval do Recife 2025



Dia 22/02, às 8h, no Hemocentro Recife: integrantes do bloco e diretoria do Galo da Madrugada

