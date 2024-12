A- A+

Projeto 'Guerreiras do Calendário' entrega nova ambulância ao Hemope Parte dos recursos vieram da arrecadação feita com a venda do calendário nos últimos anos

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) recebe uma nova ambulância, nesta quinta-feira (26). O veículo foi adquirido com recursos da venda de calendários, por integrantes do projeto Guerreiras do Calendário. A entrega acontece no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O veículo é uma Renault Kangoo Advanced 1.6, anos 2004/2005. Ele possui com ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos, multimídia, sensor de estacionamento, travas elétricas e capacidade de carga de 759kg.

O valor total da ambulância, já com o emplacamento, foi de R$ 139.622,00. Este montante foi arrecadado em oito anos de trabalho do projeto e com o rendimento da aplicação dos recursos.

A aquisição do equipamento foi feita em parceria com o Rotary Club Distrito 4.500, que foi parceiro durante alguns anos das Guerreiras do Calendário. Por ser uma entidade jurídica, coube ao Rotary a compra.

A ambulância foi uma solicitação de médicas do Hemope, diante da grande demanda de atendimento da unidade, não só ao Recife, como em todo o Estado. E vem dar um reforço importante ao atendimento do hemocentro. Para a coordenadora do projeto, Renata Bayma, o sentimento é de gratidão.

“É uma sensação bacana de dever cumprido, depois de todos estes anos em que levamos para a sociedade a importância de se falar abertamente sobre o câncer de mama. De mostrar que ele, necessariamente, não é uma sentença de morte e que nós não nos tornamos menos mulher por estar com a doença. A prevenção é o caminho para que mais mulheres possam fazer o diagnóstico precoce e obter sucesso no tratamento e qualidade de vida”, destaca.

O projeto

O Guerreiras do Calendário foi uma iniciativa que durante dez anos mostrou para a sociedade a face de mulheres que estavam em luta contra o câncer de mama, através de calendários.

Além de alertar para a necessidade do diagnóstico precoce e da prevenção, o projeto também tinha como meta resgatar a autoestima de quem passava pelo tratamento. Verônica Azevedo idealizou e conduziu a ação, no início. Depois, ela passou para a coordenação de Renata Bayma.

