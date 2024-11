A- A+

Doador de Sangue Hemorio completa 80 anos de atuação; comemoração será com "Festival do Bem" e música Entre os dias 25 e 29 de novembro, atividades especiais serão realizadas para convidar cariocas a doarem sangue

O Hemorio está completando 80 anos de atuação nesta semana. A comemoração será durante a semana do com uma programação especial chamada “Festival do Bem”, até o dia 29 de novembro.

A festa começou nesta segunda-feira, no “Dia Nacional do Doador de Sangue”, e a programação da semana conta com a participação de cantores e campanhas para incentivar as doações de sangue.

Segundo o Hemorio, a campanha é para reforçar a importância da doação de sangue e conscientizar a população sobre a necessidade de manter os estoques sempre abastecidos.

O hemocentro lembra ainda que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. A semana promete ser um marco na história do Hemorio, reunindo atividades que celebram a solidariedade e incentivam o ato de doar.

Entre os destaques da semana de celebração, a cantora Wenny, de 15 anos, foi escolhida para ser embaixadora da campanha. Dona do hit “Check Point”, que já acumula mais de 30 mil visualizações, Wenny é uma referência para o público jovem e usa sua influência nas redes sociais para espalhar mensagens de solidariedade.

"Eu fico muito feliz em participar dessa campanha. Mesmo ainda não podendo doar, sei que consigo inspirar outras pessoas. Essa é uma oportunidade incrível de influenciarmos positivamente e salvarmos vidas. Estamos todos unidos pelo sangue! ", destaca a cantora.

Para doar é preciso verificar os critérios de elegibilidade no perfil do Hemorio nas redes sociais (@hemorio) e comparecer ao hemocentro, localizado na Rua Frei Caneca, número 8, no Centro do Rio. O local funciona todos os dias, das 7h às 18h, para receber doadores.

O que é preciso para doar?

Apresentar documento oficial de identidade com foto (RG, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte).

Após o cadastro, ocorre a triagem clínica de saúde da pessoa que vai doar;

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam de um formulário de autorização);

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6h nas últimas 24h).

