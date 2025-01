A- A+

SAÚDE Homem caminha 250 mil passos em apenas uma semana para ver transformações no corpo; veja o que mudou O jovem de 28 anos também relatou dificuldades devido ao desafio

Um homem de 28 anos afirma ter perdido gordura nos braços e barriga e ganhado músculos após completar um desafio de caminhar 250 mil passos em sete dias. Jack Massey Welsh, que gravou o experimento para seu canal no YouTube, percorreu uma média de 27.36 km por dia.

"Que sensação incrível de realização foi essa. Um quarto de milhão de passos em uma semana. Para mim, valeu a pena só pela experiência", disse ele no vídeo publicado, que já recebeu 1,6 milhões de visualizações.



Antes de começar, ele não iniciou uma nova alimentação, apenas inseriu mais proteína às suas refeições para que fosse possível ganhar massa muscular. Além disso, se pesou e mediu partes do seu corpo, como a circunferência do tronco e das pernas, para poder comparar com o resultado final.

Durante a gravação, Welsh registrou momentos difíceis, como foi voltar a caminhar no segundo dia depois de todo o esforço feito no primeiro.

"É só colocar um passo na frente do outro, não é? Porque agora colocar um passo na frente do outro não é tarefa fácil. Literalmente, cada passo dói e é uma tarefa árdua", descreveu.





Antes e depois do desafio — Foto: Reprodução

Ao fim dos sete dias, ele notou que seu corpo ficou mais estreito e que perdeu cerca de 0,9 kg ao longo da semana.

Por outro lado, após completar o desafio autoimposto ele percebeu algumas consequências no seu corpo. Antes mesmo de chegar na marca dos 250 mil passos, Welsh afirma ter sentido dores agonizantes nos pés, tornozelos inchados e até mesmo uma unha "preta".

