SAÚDE Ressaca: os exercícios podem acabar com os sintomas do mal-estar? Se você exagerou no álcool na festa de confraternização de fim de ano, no amigo-secreto, o exercício pode melhorar, mas não são todos

Água de coco, ibuprofeno, um sanduíche recheado de bacon, ovo e queijo — todo mundo tem sua própria maneira de lidar com a ressaca. Existem também muitos produtos que prometem tornar a experiência menos miserável, embora com poucas evidências que sustentem essas afirmações. Mas e o exercício físico? Algumas pessoas juram que um treino pode ajudar a curar ou amenizar uma ressaca. Se isso for verdade, que tipo de atividade seria a mais útil? Veja o que especialistas aconselham se você está pensando em suar em uma manhã difícil.

Para Andy Peterson, médico da equipe da Universidade de Iowa (EUA), se exercitar é a coisa mais próxima de um "remédio milagroso" que temos na medicina. Isso inclui, com algumas ressalvas, a ressaca.

— Há pouquíssimos contextos em que o exercício não é um benéfico — diz Peterson.





Como uma ressaca afeta seu corpo?

— Depois de uma noite de bebedeira, várias coisas acontecem no corpo ao mesmo tempo — explica Shaan Khurshid, cardiologista do Hospital Geral de Massachusetts (EUA). — Você pode ficar desidratado e experimentar distúrbios do sono, problemas digestivos ou um aumento na ansiedade.

Segundo Khurshid, embora os sintomas e a gravidade da ressaca possam "variar muito entre as pessoas" — e até para "a mesma pessoa em momentos diferentes" — ninguém estará no auge da forma física após beber uma quantidade substancial de álcool.

O álcool funciona como um relaxante, o que explica por que ele pode fazer você se sentir menos estressado e mais tranquilo. Mas, conforme esses efeitos desaparecem, podem ser seguidos por algo que Khurshid chamou de “surto compensatório de adrenalina”.

— É por isso que algumas pessoas percebem que sua frequência cardíaca está mais rápida, ou que estão um pouco mais ansiosas ou nervosas no dia seguinte — explica.

Começar um treino com uma frequência cardíaca basal mais alta pode fazer com que sua rotina habitual pareça mais difícil do que o normal.

— Se você tem propensão a arritmias cardíacas, é melhor evitar exercícios intensos na manhã seguinte à bebedeira — acrescentou Andy Peterson.

Além disso, segundo os especialistas, o álcool tem um efeito diurético, ou seja, faz você urinar com mais frequência. Ele também desacelera a digestão e irrita o revestimento do estômago, o que pode causar vômitos ou outros problemas gastrointestinais. Todos esses fatores aumentam as chances de desidratação.

Você também pode não comer tanto ou de forma saudável enquanto bebe. Se for o caso, na manhã seguinte, provavelmente você não estará devidamente alimentado para praticar exercícios.

Qual tipo de exercício é melhor?

Há muito pouca pesquisa sobre exercícios e ressacas. Nos pequenos estudos existentes, a maioria focou em como a ressaca pode afetar o desempenho atlético, e não o contrário. Por exemplo, um estudo com caminhantes na Grécia descobriu que os participantes com ressaca se sentiam “significativamente mais exaustos” após uma caminhada de 16 quilômetros do que os participantes sem ressaca. Em média, eles também fumaram muito mais na noite anterior.

Mas já é bem estabelecido que a desidratação tem um impacto negativo no desempenho físico. Por isso, os especialistas destacam a importância de reidratar e ingerir eletrólitos antes de tentar qualquer tipo de exercício com ressaca. Khurshid recomenda "comer um lanche ou café da manhã salgado, além de beber bastante água".

— Alguns sintomas da ressaca, como má coordenação e raciocínio lento, também podem aumentar o risco de lesões se você escolher uma atividade que exija movimentos motores complexos, como boxe ou escalada — diz Peterson.

Por isso, é melhor optar por um exercício de baixa intensidade, como uma caminhada, uma corrida leve, um nado suave ou um passeio em uma bicicleta ergométrica.

— Mas, desde que você ouça seu corpo e não tente atividades novas ou vigorosas, tentar algum movimento deve ser seguro — afirmou Khurshid.

Para Peterson, se o movimento parecer bom ou você "começar a se sentir melhor enquanto se exercita", pode aumentar a intensidade.

— Mas, se começar a se sentir pior, é hora de parar — complementa.

Um treino pode fazer você se sentir melhor?

Se você não costuma se exercitar, um treino com ressaca provavelmente não será uma “cura milagrosa”, diz Khurshid, já que será mais difícil se esforçar o suficiente para ter uma sessão produtiva quando você não está se sentindo bem. Por isso, é provável que você sinta algum benefício se já se exercitar regularmente.

Ainda assim, este não é o momento de se esforçar ao máximo.

— Se você começar seu treino e se sentir péssimo, mas não piorar à medida que continua, está no caminho certo — afirmou Peterson.

Se você começar a se sentir melhor depois, os especialistas disseram, é provavelmente o efeito regular da magia dos exercícios e das endorfinas em ação. Segundo eles, "existem elixires milagrosos muito piores em que acreditar".

