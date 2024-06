A- A+

Pernambuco Homem de 29 anos, alvo prioritário da polícia de Pernambuco por tráfico e homicídios, é preso no RJ Suspeito é conhecido pela atuação violenta no Cabo de Santo Agostinho

Um homem de 29 anos, considerado alvo prioritário da polícia de Pernambuco por tráfico de drogas e homicídios na Região Metropolitana do Recife, foi localizado e preso no Rio de Janeiro.



O suspeito, que não teve o nome divulgado, natural de Natal, no Rio Grande do Norte, é conhecido pela atuação violenta no Cabo de Santo Agostinho e integra uma das maiores facções criminosas do Brasil.



A prisão ocorreu em um condomínio residencial no bairro de Campo Grande, na capital fluminense, e foi articulada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Pernambuco (Ficco/PE).

No local, com o apoio operacional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (Delepat), foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra o homem, por homicídio qualificado, expedido pela Vara Única da Comarca de Itamaracá.



"O foragido vinha influindo diretamente nas incidências de mortes violentas intencionais na Região Metropolitana do Recife. O preso foi recolhido a uma penitenciária estadual do Rio de Janeiro onde ficará à disposição da Justiça", informou a Ficco, que é composta pelas Polícias Federal (PF), Civil (PC), Militar (PM), Penal (PP), e Rodoviária Federal (PRF).

Veja também

NOVA REUNIÃO Professores da UFPE realizam assembleia sobre reabertura das negociações da greve