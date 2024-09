Homem destrói escultura de porcelana de Ai Weiwei em museu italiano

A- A+

Uma recepção para uma nova exposição do artista chinês Ai Weiwei em Bolonha, Itália, foi interrompida na sexta-feira quando um homem entrou e quebrou uma grande escultura de porcelana, deixando os visitantes do museu e o artista atordoados. O incidente, que ocorreu durante a recepção para "Ai Weiwei. Quem sou eu?", a primeira exposição individual do artista na cidade, fez os convidados do Palazzo Fava se dispersarem e deixou a escultura quebrada no chão.

Imagens do incidente capturadas por câmeras de segurança e depois compartilhadas na conta do Instagram de Weiwei mostram o homem empurrando a escultura com força e levantando seus pedaços quebrados acima de sua cabeça antes de ser abordado pelos guardas do museu. Weiwei disse, em uma declaração por e-mail, que os sons altos da escultura quebrando o fizeram pensar primeiro em um ataque terrorista ou uma explosão.

"Quando soube que era minha grande obra de arte em porcelana que havia sido destruída, fiquei surpreso" disse ele. "Nunca imaginei que uma peça de quase 100 quilos pudesse ser danificada tão facilmente."

Arturo Galansino, curador da exposição no Palazzo Fava, disse por telefone que estava no andar de cima no evento quando ouviu um "grande barulho" e foi rapidamente alertado de que uma obra havia sido quebrada. A peça, intitulada "Porcelain Cube" e pesando mais de 90kg, foi exibida no andar térreo do museu, disse ele, que não soube informar o valor monetário da escultura.

"Fiquei muito, muito decepcionado, triste e chocado" disse Galansino, acrescentando acreditar que a destruição da escultura foi intencional. "O episódio arruinou um pouco a atmosfera da noite."

Artista tcheco com histórico de ataques

Dezenas de pedaços de porcelana azul e branca ficaram no chão, depois e foram organizadas em um pedestal e cobertas com um lençol. Weiwei observou que atos de vandalismo em museus não são incomuns, independentemente do motivo por trás deles, mas disse que estava grato por ninguém, incluindo o homem por trás do incidente de sexta-feira, ter ficado ferido.

Após o incidente, o artista compartilhou um pequeno vídeo do homem sendo preso. Os meios de comunicação locais o identificaram como Vaclav Pisvejc, um aspirante a artista nascido na República Tcheca que desenvolveu uma reputação por ações semelhantes.

"Infelizmente, não é a primeira vez que ele comete esse crime" disse Galansino, que não soube informar como o homem conseguiu acessar o evento, que era somente para convidados. "Ele é uma pessoa que gosta de chamar a atenção perturbando exposições e estando em contato com artistas do mundo todo."

Obra de Ai Weiwei destruída durante exposição na Itália (Foto: Reprodução)

Em 2018, Pisvejc atacou a artista Marina Abramovic em Florença, Itália, batendo um retrato de papel que ele havia feito na cabeça dela. Depois desse incidente, Abramovic perguntou por que ele havia agido assim. Ele respondeu: "Eu tive que fazer isso pela minha arte".

Ele também foi acusado de vandalizar com tinta spray uma estátua do artista suíço Urs Fischer na Piazza della Signoria central. E no ano passado, foi preso após escalar uma estátua em Florença enquanto estava nu com a palavra "censurado" escrita em seu corpo.

De volta ao museu, a exposição foi inaugurada oficialmente no sábado e continuará conforme o planejado. O cubo de porcelana, no entanto, não será substituído.

"O processo de destruição de uma obra de arte e seu verdadeiro significado acontecem simultaneamente, e mesmo que uma substituição seja feita, ela não pode restaurar o valor existencial do original"disse Weiwei em sua declaração. — Acredito que deve permanecer como está agora, um espaço em branco onde antes ficava, com uma fotografia da peça antes de sua destruição servindo como explicação.

