Homem é assassinado horas após matar madrasta a facadas e ferir pai na RMR

Um homem identificado como Marcos Vinícius Souza Valentim, de 28 anos, foi morto no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite dessa sexta-feira (14).

Ele era o suspeito de matar com golpes de faca a madrasta Josiete Monteiro da Silva, de 64 anos, na madrugada do mesmo dia. Marcos Vinícius ainda feriu com uma facada no pescoço o próprio pai, Lutero Valentin Silva, de 74 anos.

Marcos Vinícius matou a madrasta dentro de um apartamento localizado na avenida da Integração, em Jardim Atlântico, em Olinda, também na RMR.

Ela foi atingida por ele por golpes de faca no rosto e na região do peito, segundo a Polícia Civil, e não resistiu aos ferimentos, morrendo dentro da residência.

Em seguida, Marcos Vinícius fugiu com um carro do pai. O veículo foi abandonado nas proximidades de Maria Farinha, em Paulista.

O assassinato de Marcos Vinícius, que tem características de execução, aconteceu, portanto, horas após os primeiros crimes.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo dele foi achado em via pública com "ferimentos provocados por arma branca". "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria", explicou a corporação.

As primeiras informações relatados por familiares e pessoas próximas indicam que Marcos Vinícius seria envolvido com drogas e tinha histórico de discussões com pai e madrasta.

Josiete era funcionária de uma padaria na 5ª etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda. O enterro do corpo dela será na tarde deste sábado, no Cemitério de Guadalupe, também em Olinda.

A última informação sobre o estado de saúde de Lutero Valentim indica que ele permanecia em estado grave.

A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, localizado no bairro de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.



