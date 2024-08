A- A+

CRIMINALIDADE Homem é executado a tiros no Recife; grávida em maternidade é atingida de raspão Criminoso disparou mais de 20 vezes contra um carro, onde estava a vítima

Um homem, identificado como Renato Leandro Alves, de 37 anos, foi morto a tiros, na Rua Londrina, em Afogados, Zona Oeste do Recife, por volta das 19h dessa quinta-feira (8). Uma mulher grávida ficou ferida, atingida por bala perdida. O crime aconteceu nas proximidades da Maternidade Bandeira Filho.

De acordo com a PCPE, Renato estava dentro de um carro do modelo T-Cross, cor vinho, quando o autor dos disparos o esperou, escondido atrás de uma árvore em frente à maternidade. Disparos atingiram também a unidade de saúde.



Ao todo, foram mais de 20 tiros contra o carro, que ficou com diversas marcas dos disparos de arma de fogo. O T-Cross possuía placa clonada.

Alves ainda chegou a ser socorrido para a Policlínica Agamenon Magalhães, também em Afogados, mas, ao dar entrada na unidade hospitalar, foi confirmado o óbito.

Já a mulher, que estava preenchendo um cadastro na Maternidade Bandeira Filho, foi atingida no braço esquerdo e próximo ao supercílio esquerdo por uma bala que pegou de raspão. Ela passa bem.

O que diz a maternidade?

Por meio de nota, a Maternidade e Policlínica Professor Bandeira Filho informou que os disparos atingiram vidros da porta da recepção e também da enfermaria, localizada no primeiro andar.

“A equipe de vigilância da maternidade acionou as autoridades policiais, assim como a guarda municipal, de modo a reestabelecer a tranquilidade após um período de tumulto e tensão, em razão dos disparos. Depoimentos foram dados à polícia, assim como acesso às dependências da unidade, para a realização de perícia”, afirmou o comunicado.

Caso registrado pela PCPE

Também em nota, a Polícia Civil de Pernambuco pontuou que o ocorrido foi registrado na Força Tarefa de Homicídios na Capital como tentativa de homicídio e homicídio consumado e que “um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria”.

