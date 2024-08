Homem é picado 160 vezes após dezenas de vespas irritadas invadirem sua casa

A- A+

Aos 57 anos, Andrew Powell foi picado 160 vezes por um enxame de vespas em Brecon, no País de Gales. O ataque aconteceu após um fazendeiro local ter perturbado um ninho dos insetos. O céu “ficou marrom” quando as criaturas perseguiram o organizador de festivais, que estava na frente de casa, até o imóvel. Powell procurou abrigo no chuveiro, mas os animais continuaram a atacá-lo, embora estivesse tentando afastá-los.

– Cambaleei pela frente da casa e entrei no chuveiro, mas elas me seguiram e me picaram através das minhas roupas no chuveiro. O banheiro estava cheio delas – desabafou ele, que enfrentou a situação depois de aproveitar o dia ensolarado com a esposa, Gina.





O britânico foi picado 15 vezes na parte traseira da cabeça e ficou com marcas por todo o corpo. Felizmente, ele conseguiu evitar ser picado no rosto. Depois de escapar das vespas, Powell foi levado ao Hospital do Memorial de Guerra de Brecon, onde seguiu para a unidade de ferimentos menores.

– Estava indo e voltando da consciência. Tudo o que conseguia ver era uma luz branca e pensei 'lá vamos nós’” – relembrou.

Segundo Andrew Powell, os médicos o trataram com adrenalina, morfina e co-codamol para a dor. "Se não fosse por isso, estaria morto", afirmou o homem. Horas mais tarde, quando as enfermeiras encontraram as 160 picadas, o organizador de festivais foi transferido para o Hospital Príncipe Charles, em Merthyr Tydfil.

– Eventualmente, o médico veio me ver por volta das 2h30 da manhã e me disse que acreditava que eu tinha sofrido algumas picadas – pontua. – O médico ficou chocado quando disse que eram 160.

Agora, o britânico está se recuperando em casa, mas ainda luta contra os efeitos das picadas.

– Estou me sentindo realmente fraco e cansado porque não consegui dormir desde que aconteceu, devido à dor. As picadas pioraram e ficaram roxas.

