"MORTE A ESCLARECER" Homem de 43 anos morre após se engasgar com pedaço de pão em casa, no Sertão; Polícia investiga Irmão da vítima relatou que ele teve três paradas cardíacas

Um homem de 43 anos morreu em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, após se engasgar com um pedaço de pão. O caso aconteceu no último domingo (1º).

Luciano Gomes Feitosa estava na casa onde mora, no bairro de São Geraldo, quando comeu o pão e se engasgou.

A mãe dele ainda tentou ajudá-lo a se desengasgar, mas sem sucesso.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o homem foi levado para um hospital, e, após dar entrada, não resistiu e morreu.

Irmão de Luciano, Rafael Feitosa relatou à página Se Liga Belo Jardim que o caso aconteceu na hora do almoço, no domingo.

"[A mãe] tentou, bateu nas costas, ele deu uma reagida. Depois, veio dar uns desmaios. Minha mãe levou ele para o hospital, deu três paradas cardíacas, na terceira já não resistiu", lamentou.

O irmão também afirmou que Luciano era acamado e bastante debilitado.

O corpo de Luciano Gomes Feitosa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste do Estado.

A Polícia Civil registrou o caso como "morte a esclarecer".

"As investigações seguem até o esclarecimento total do ocorrido", disse a corporação.

