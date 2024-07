A- A+

Sertão Homem de 42 anos é morto a golpes de pedra no Sertão de Pernambuco Caso aconteceu nessa segunda-feira (22), em uma vila no Sítio Coito, na cidade de Tacaratu

Um homem de 42 anos foi morto a golpes de pedra na cidade de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (22), em uma vila no Sítio Coito. O corpo de Reginaldo Manoel de Oliveira foi encontrado com lesões graves.



A pedra de concreto usada no crime estava ao lado da vítima.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o suspeito é um homem de 21 anos, cujo nome não foi divulgado.

Ele foi localizado após diligências e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Veja também

INVESTIMENTO Lula: digo a ministros para não usar palavra 'gasto' quando se falar em educação