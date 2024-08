A- A+

Região Metropolitana Homem e namorada adolescente são mortos dentro de casa, em Olinda De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram encontradas já sem vida, com perfurações de arma de fogo

Um homem, que ainda não foi identificado, e a namorada, uma adolescente de 17 anos, foram mortos dentro de casa na tarde do último sábado (10), na rua Bernardino de Melo, em águas Compridas, Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para a ocorrência e realizou o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

A Polícia Civil informou que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, o duplo homicídio na tarde do sábado (10).

De acordo com a PCPE, as vítimas foram encontradas já sem vida, com perfurações de arma de fogo. As investigações seguem até elucidação do crime.

Veja também

Guerra Centenas de palestinos fogem de nova operação israelense no sul de Gaza