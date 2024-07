A- A+

Rio de Janeiro Homem fica preso à janela de carro no Rio e é arrastado por avenida; veja vídeo A suspeita é de que ele possa ter tentado roubar o celular do motorista, que reagiu e acelerou o veículo

Um homem foi flagrado preso à janela de um carro no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na noite de quarta-feira (24).

A suspeita é de que ele possa ter tentado roubar o celular do motorista, que reagiu e acelerou o veículo. Em nota, a PM informou que não foi acionada para ocorrências na Avenida Salvador Allende, onde a situação teria acontecido.

Em um vídeo que circula no X, é possível ver o homem pendurado na janela e tentando evitar o toque dos pés ao chão. Ele usava um short azul, um casaco, boné e meias. O registro, de cerca de 40 segundos, termina com ele caindo do carro.

Em nota, a PM informou que "após ciência do caso através das redes sociais, os policiais militares percorreram toda a Av. Salvador Allende, mas não localizaram o carro nem o homem pendurado.

Um homem suspeito de tentar furtar um telefone celular de um motorista foi carregado após ficar preso a janela do veículo. O motorista teria arrancado com carro ao perceber a tentativa e, no momento, o braço do indivíduo acabou ficando preso. pic.twitter.com/GogQO3sfYE — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) July 25, 2024

É importante dizer que, o motorista do veículo não fez contato com o batalhão, apesar de parecer ter diminuído a velocidade na entrada da unidade".

