Um homem suspeito de armazenar e compartilhar imagens de conteúdo sexual infantojuvenil foi preso em flagrante na cidade de Angelim, no Agreste.

A prisão ocorreu nessa terça-feira (9), durante a Operação Criança Protegida, realizada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF/PE).

O objetivo da ação é proteger vítimas de abuso sexual infantil, ao interromper o armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil por meio da internet.

O suspeito, cujo nome e idade não foram divulgados, foi autuado durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 23ª Vara Federal.

"Apurou-se que o investigado armazenava e compartilhava imagens de conteúdo sexual infantojuvenil", destacou a Polícia Federal.

Segundo a corporação, o homem poderá responder por crimes de armazenamento e compartilhamento de material de violência sexual vitimando crianças ou adolescentes.

