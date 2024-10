Suspeito de se passar por vendedor de pipocas para assaltar motoristas na Av. Agamenon é preso

A- A+

Um homem foi preso suspeito de se passar por um vendedor de pipocas para assaltar motoristas na Avenida Agamenon Magalhães, Ilha do Leite, região central do Recife. Avenida Agamenon Magalhães, Ilha do Leite, no Recife.

O caso foi presenciado por um policial militar de folga. Ao alertar um motorista sobre a tentativa de assalto, o PM foi atacado pelo suspeito, que tentou fugir, mas foi detido por uma equipe do 16° Batalhão de Polícia Militar.

O homem revelou estar armado com uma faca, que estava escondida. Ele também contou à corporação que havia adquirido um carrinho de compras de um mercado local por R$ 20. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, e a funcionária do mercado compareceu para recuperar o produto.

