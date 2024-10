Recife: colisão entre carro e ônibus deixa feridos no bairro da Madalena

A- A+

Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus deixou duas pessoas feridas no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.



O sinistro de trânsito ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), na avenida Visconde de Albuquerque, nas proximidades do supermercado Bompreço.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado por volta das 9h50, duas mulheres precisaram de atendimento.



O Samu informou um das vítimas, de 32 anos, foi encaminhada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Já a segunda, de 53 anos, foi levada a um hospital particular no bairro do Derby, também no Centro da Cidade.



Os nomes das vítimas não foram divulgados, assim como seus estados de saúde.



Também não há informações sobre onde as mulheres estavam, se no carro de passeio ou no ônibus.



A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) esteve no local e informou que o Instituto de Criminalística (IC) fez a perícia no local do sinistro.



A via foi liberada por volta das 12h40.

