POLÍCIA Com a mesma roupa: homem que assaltou loja em Camaragibe é preso pela polícia 10 dias após crime Traje ajudou a Polícia Civil a identificar o criminoso. Polícia investiga e procura outro homem que aparece nas imagens

Um homem de 23 anos flagrado em um assalto a uma loja que aconteceu em 7 de julho, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, foi preso 10 dias depois, na última quarta-feira (17), usando a mesma roupa que trajava no dia do crime.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou, nesta segunda-feira (22), em coletiva de imprensa no Recife, que a prisão do criminoso foi em flagrante por tráfico de drogas. Ele estava comercializando 33 pedras de crack em um terreno baldio quando foi encontrado e preso.

As imagens do assalto à loja de roupas, que circularam na imprensa e redes sociais, ajudaram a polícia a identificar o criminoso, explicou o delegado Joel Venâncio, responsável pelas prisões. Por isso, além do tráfico de drogas, ele também responderá pelo assalto.

"As imagens foram fundamentais, porque elas são nítidas e aí a gente passou a diligenciar para ver se conseguia identificá-lo. Realmente, no primeiro momento, a gente conseguiu localizar o endereço dele e encontrar droga e uma moto que foi adquirida mediante fraude numa locadora", detalhou o delegado.

Essas imagens mostram a investida criminosa. Os homens abordam dois funcionários da loja após minutos no local vendo as roupas. Eles anunciam o assalto e deixam o local com várias peças. O que já foi preso aparece usando uma camisa amarela.

As investigações do roubo levaram os policiais a apreender uma moto Shineray de 175 cilindradas. O veículo foi usado pelos autores no crime após ter sido furtado de uma locadora.

"É furto qualificado pela fraude, porque ele loca o veículo e depois simula um roubo para não devolver. Ele vai responder pelo tráfico de drogas e pelo roubo duplamente qualificado, com custo de pessoas e mediante emprego de arma", acrescentou Joel Venâncio.

O homem sequer registrou Boletim de Ocorrência para denunciar o suposto roubo da moto. "Ele fez um contrato de locação e depois entrou em contato com a locadora dizendo que o veículo tinha sido roubado. Ele não pretendia devolver a moto", completou o delegado.

Diante das imagens, disse Joel Venâncio, o homem confessou ter participado do roubo em Camaragibe.

"Agora vamos trabalhar para tentar identificar essa outra pessoa que aparece armada no vídeo", detalhou o delegado de São Lourenço da Mata.

O criminoso vai responder criminalmente por tráfico de drogas, furto qualificado mediante fraude e roubo duplamente qualificado mediante emprego de arma de fogo.

"A gente já tem pelo menos quatro inquéritos contra ele, dois pelo tráfico e um do furto qualificado pela fraude e outro do roubo", finalizou Joel Venâncio.

