A- A+

SAÚDE Homem sofre parada cardíaca após beber energético todos os dias Segundo a mulher do rapaz, Meagan Shreve, ele bebia até três latas todos os dias

Um homem sofreu uma parada cardíaca pelo o que os médicos acreditam ser devido ao consumo excessivo de bebidas energéticas. Segundo a mulher do rapaz, Meagan Shreve, ele bebia até três latas todos os dias.

Tudo começou em janeiro deste ano quando o homem acordou de madrugada pedindo ajuda a esposa dizendo que estava sentindo seu coração acelerado e com as mãos e pernas dormentes. Shreve ligou para a emergência e o marido foi levado ao hospital.

A mulher afirma que os médicos disseram que a parada cardíaca de seu marido foi causada por "desidratação" e que ele estava tomando "muitas bebidas energéticas". Ele foi obrigado a ficar seis semanas no hospital enquanto cardiologistas monitoravam o coração. Após o período, felizmente, ele recebeu alta e voltou para a casa.

A princípio, os médicos não tinham respostas sobre o motivo da parada cardíaca do homem, que estava saudável e após alguns testes bateram o martelo de que poderia ter sido causado pelo excesso de bebidas energéticas que o homem tomava.

Vários estudos existentes relacionaram bebidas energéticas a problemas cardíacos, incluindo batimentos cardíacos irregulares e parada cardíaca.

Pesquisadores da Clínica Mayo, nos EUA, analisaram os dados médicos de 144 pacientes que sobreviveram a uma parada cardíaca após tratamento de emergência. Sete deles, com idades entre 20 e 42 anos, consumiram uma bebida energética algum tempo antes do evento com risco de morte, sendo que seis precisaram de tratamento por choque elétrico e um precisou de ressuscitação manual.

Três dos pacientes eram consumidores regulares de bebidas energéticas e quatro apresentavam algum tipo de doença cardíaca genética.

Os pesquisadores disseram que outros fatores relacionados ao evento, como: privação de sono, desidratação, dieta, jejum, uso de cigarros eletrônicos e antibióticos, podem ter criado uma "tempestade perfeita", levando à parada cardíaca súbita nesses pacientes.

Uma ampla revisão de estudos, publicada na revista científica Public Health Journal, aponta uma ligação entre o consumo de bebidas energéticas e um risco aumentado para uma série de problemas de saúde, incluindo psicológicos e cardíacos, entre jovens.

“Três ensaios clínicos randomizados (ECR) investigaram os efeitos do consumo de energéticos na função cardiovascular (...) A ingestão aguda foi associada a um número significativamente aumentado de extrassístoles supraventriculares (uma forma de arritmia cardíaca) e a uma diminuição na frequência cardíaca, destacando o efeito negativo do consumo de energéticos no ritmo cardíaco. O consumo também foi associado ao aumento da rigidez arterial e ao aumento significativo da pressão arterial sistólica (PAS) e da pressão arterial diastólica (PAD)”, escreveram os pesquisadores.

Na revisão, foram incluídos dados de 57 trabalhos, publicados entre janeiro de 2016 e julho de 2022, que envolveram mais de 1,2 milhão de crianças e jovens, de idades entre 9 e 21 anos, provenientes de 21 países.

“As bebidas energéticas são comercializadas para crianças e jovens como uma forma de melhorar a energia e o desempenho, mas nossas descobertas sugerem que eles estão realmente fazendo mais mal do que bem”, diz a autora principal, Amelia Lake, professora de Nutrição em Saúde Pública da Universidade de Teesside, em comunicado.

Outros problemas apontados na análise das dezenas de estudos foram uma maior propensão a comportamentos nocivos entre os que consumiam as bebidas, como ao tabagismo, à ingestão de álcool excessiva, ao uso de outras substâncias, à violência, ao sexo e à direção inseguros e ao bullying.

Veja também

CHUVAS NO SERTÃO Inmet emite alerta de chuvas para o Sertão de Pernambuco; aviso vale até sábado (19)