Homem é preso por tráfico de drogas e homicídios, em Igarassu

Um homem de extrema periculosidade, de identidade não divulgada, foi preso, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele comanda o tráfico de drogas na comunidade do Córrego da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes.

A prisão aconteceu na última sexta-feira (14). O suspeito já havia sido indiciado em três inquéritos por homicídios, na 11ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Dentre eles, está o assassinato do estudante de direito Dayvison Cícero da Silva, que aconteceu em 17 de novembro de 2023, no Córrego da Batalha.

Vários homicídios

Ainda de acordo com a PCPE, o suspeito desconfiava que Dayvison repassava informações da criminalidade para a polícia. Por meio de nota, a corporação salienta que o homem é suspeito de ter cometido diversos homicídios naquela localidade.

Por parte da população, sempre houve grande temor em citar qualquer assunto sobre ele, muito menos prestar depoimento em casos que possui envolvimento.

“A ação investigativa com a finalidade de capturar o alvo teve a duração de cerca de cinco meses, entre levantamentos e diligências, contando com o apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel), através do Núcleo de Inteligência do DHPP (NIDHPP)”, afirma o comunicado.