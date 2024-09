A- A+

colaboração Hospital brasileiro renova colaboração com Johns Hopkins Medicine International Hospital é o único no país vinculado à instituição norte-americana; foco será na qualidade e segurança no ambiente hospitalar, além de capacitação de médicos

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, renovou o acordo de colaboração com a Johns Hopkins Medicine International, organização global que tem como missão desenvolver a saúde mundial por meio da excelência em educação médica, pesquisa e assistência, por mais cinco anos.



O foco inicial dessa nova etapa será na qualidade e segurança no ambiente hospitalar, além da promoção da capacitação e formação de jovens talentos médicos.

A parceria com a Johns Hopkins é única no país e já existe há mais de uma década.

“A colaboração com a Johns Hopkins foi um marco na nossa instituição, e promoveu trocas de experiências, intercâmbios e uma presença internacional do Moinhos que vem se expandindo ao longo dos anos. Um acordo de sucesso que valoriza, ainda mais, as práticas médico-assistenciais de excelência do Hospital — reforçando o propósito de cuidar das pessoas”, destaca o CEO do Hospital, Mohamed Parrini, em comunicado.

Com a renovação do acordo, o Moinhos desenvolverá diferentes projetos em conjunto com a Johns Hopkins, buscando avanços para ambas as instituições.



Desde 2013, as instituições trabalham em conjunto para desenvolver especialidades, monitorar e ampliar as melhores práticas assistenciais e para fortalecer a pesquisa e a educação.

Ambos trabalharam em conjunto para desenvolver especialidades, monitorar e ampliar as melhores práticas assistenciais, além de expandir a atuação em educação e pesquisa, com destaque para estudos nas áreas de terapia intensiva, acidente vascular cerebral e cânceres de mama, próstata, cabeça e pescoço.

“Um dos legados importantes dessa parceria é a estruturação do Centro de Oncologia Lydia Wong Ling, que conta com especialistas de todas as áreas no combate ao câncer. Fomos inovadores ao oferecer o conceito Nurse Navigator, que promove acompanhamento ao paciente de forma contínua e integrada”, ressalta Luiz Antonio Nasi, superintendente médico do Moinhos.

O Moinhos foi o primeiro filiado da instituição a enviar médicos residentes para aprenderem com os especialistas do Johns Hopkins.



Neste ano, o profissional enviado para o programa de bolsas será o oncologista Otávio Al-Alam, do Moinhos, que permanecerá no centro americano por 12 meses, para um fellowship em cânceres ginecológicos.

"Os gestores do Hospital Moinhos de Vento são excepcionalmente comprometidos em buscar o que há de mais avançado no mundo e trazer para cá. Os brasileiros não precisam ir a outro país, porque já têm tudo aqui", explica Laurent Moreau, vice-presidente de Iniciativas Globais da Johns Hopkins, que esteve no país para celebrar a nova etapa.

