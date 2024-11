A- A+

TRÂNSITO Idosa morre após ser atropelada por ônibus BRT que fazia a linha TI CDU/ TI Joana Bezerra O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência, mas, de acordo com informações repassadas pelo Samu à imprensa, a vítima faleceu antes da chegada do socorro.

No início da tarde desta quinta-feira (21), uma idosa de 66 anos morreu após ser atropelada por um ônibus BRT Via Livre que fazia a linha TI CDU/ TI Joana Bezerra, da Mobi Brasil. O incidente aconteceu na Rua Henrique Dias, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Segundo idoso atropelado em menos de 10 dias

Esta é a segunda morte por atropelamento envolvendo um veículo de transporte coletivo, e uma pessoa idosa, em menos de dez dias na área central do Recife. Na quinta-feira passada (14), um homem morreu após ser atropelado por um ônibus, também no início da tarde, na Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio.

De acordo com equipes da Guarda Civil que atuaram no local, o motorista relatou que o atropelamento aconteceu na faixa de pedestres e a vítima teria entrado na frente do veículo correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência // Anthony Santana /Folha de Pernambuco

