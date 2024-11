A- A+

SERVIÇO Benefício de Prestação Continuada (BPC): Prefeitura do Recife realiza mutirão para adesão de idosos A ação de divulgação e adesão do Benefício de Prestação Continuada será neste sábado (23), das 8h às 13h30, na sede do CadÚnico, localizado na Rua Doutor João Viêira de Menezes, 401, em Santo Amaro

A Prefeitura do Recife realiza neste sábado (23) mutirão de divulgação e adesão para beneficiar os recifenses que têm o direito de receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A ação acontece das 8h às 13h30, na sede do CadÚnico, localizado na Rua Doutor João Viêira de Menezes, 401, em Santo Amaro, será realizado um garantido. Nesta ocasião, o público alvo são os idosos.

"A gente vai fazer um mutirão de inscrição para pessoas que tenham 65 anos ou mais, que tenham uma renda familiar de até R$ 353,00 por pessoa que mora dentro de casa e que não sejam aposentados. Quem atender a esses critérios, poderá fazer a inscrição no BPC na Central do CadÚnico", convocou o prefeito João Campos.

Benefício de Prestação Continuada

A gestão municipal, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas (SDSDHJPD), assinou um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a realização do projeto.



"Nós identificamos muitas pessoas nessa situação no Recife, por isso a iniciativa do mutirão. Lembrando que o BPC é um Benefício de Prestação Continuada, que pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas de baixa renda têm o direito de receber", acrescentou o gestor.

O BPC é um auxílio do Governo Federal, no valor de R$ 1.412,00, pago por mês para idosos (a partir de 65 anos) e pessoas com deficiência (comprovadamente inaptas para o trabalho), desde que atendam às seguintes regras: renda média da família de até um quarto do salário mínimo, por pessoa; todos da família devem estar inscritos e com o cadastro atualizado no CadÚnico e, por fim, não receber outros benefícios (aposentadoria, pensão, entre outros).

O acordo permite que a Prefeitura realize a prestação de serviços, orientações e instrução e, por fim, dar entrada nos requerimentos pelo sistema do INSS para análise e deferimento do órgão federal.

Cidade conectada

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo, afirma que mais uma vez a cidade vai de encontro ao senso comum da população, de que as gestões públicas são reativas e que só fazem contato com o cidadão para realizar cobranças, "o Recife inova mais uma vez com um governo que antecipa e informa os direitos do cidadão".

"Colocamos em prática o conceito ‘cidadãocentrismo’, ou seja, o cidadão no centro de tudo, a Prefeitura está sempre mapeando as oportunidades e cruzando informações utilizando o banco de dados do Conecta Recife. Mais uma vez, é o uso da tecnologia a favor do cidadão", ressalta o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Figueiredo.

Como solicitar o Benefício de Prestação Continuada?

Após a fase inicial da cooperação, que focou no mapeamento dos potenciais beneficiários, foi iniciado o envio de mensagens pelo Conecta Zap (81 99117-1407), que é a conta oficial e verificada da Prefeitura do Recife no WhatsApp, informando sobre o benefício, quem tem direito e como o cidadão deve proceder, com todo o passo a passo.

O diferencial é que todo o atendimento é realizado pela equipe da secretaria, que está pronta para dar todo suporte necessário e dar entrada na solicitação pelo sistema do INSS. Vale ressaltar que a prestação deste serviço pela prefeitura é gratuita, que nunca é solicitado dado bancário ou qualquer senha do cidadão. Mais informações ainda podem ser obtidas pelo site.



Além do serviço oferecido pelo WhatsApp da Prefeitura, o cidadão que preferir o atendimento presencial têm à disposição o posto do INSS localizado no Compaz Paulo Freire, no Ibura, que funciona das 8h às 16h, e no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, das 14h às 17h. Também é possível solicitar o BPC no site do Governo Federal, acessando o menu Meu INSS.

"Em torno de 100 solicitações já foram realizadas, com cerca de 25 deferimentos e os demais estão em análise pelo INSS. Agora, com esse mutirão, esperamos atingir um grande número de pessoas, ampliando o número de recifenses contemplados", finaliza o secretário Rafael Figueiredo.

