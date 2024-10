A- A+

EDUCAÇÃO IFPE abre seleção de portadores de diploma para cursos superiores ofertados no campus Recife Inscrições começam nesta quarta (8) e vão até o dia 13 de outubro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) divulgou, nesta segunda-feira (7), o edital do processo seletivo de portadores de diploma. As vagas estão abertas para os cursos superiores de Tecnologia em Design Gráfico, Gestão Ambiental, Gestão de Turismo e Radiologia, oferecidos no campus Recife.

Serão ofertadas um total de 35 vagas para ingresso no semestre letivo 2024.2. As inscrições podem ser feitas através do formulário, até o dia 13 de outubro.

No processo de inscrição, o/a candidato/a deverá apresentar, em formato digital, os documentos exigidos no edital (disponível aqui).

Em caso de dúvidas, o/a candidato/a poderá acionar o e-mail [email protected].

Confira o cronograma completo do processo seletivo:

Período de Inscrições | 08 a 13 de outubro

Publicação do Resultado Preliminar | 21 de outubro

Interposição de Recurso | Das 8h às 23h59 de 22 de outubro

Análise do Recurso | 25 de outubro

Publicação do Resultado Final | A partir das 15h de 25 de outubro

Período de Matrícula | 28 a 29 de outubro

Início das aulas | 07 de novembro

