Com mais de 5 mil vagas, IFPE abre inscrições para cursos técnicos e graduações gratuitas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta sexta-feira (29), as inscrições para o processo de ingresso de novos alunos em cursos técnicos e graduações, para o semestre letivo de 2025.1.

Ao todo, são ofertadas 5.116 vagas, sendo 1.295 em cursos de graduação, 1.865 em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 1.921 em cursos técnicos subsequentes e 35 em Qualificação Profissional Proeja.

Desse total, são 4.776 vagas em cursos presenciais e 340 em cursos de Educação a Distância (EaD).

As oportunidades são para 114 cursos distribuídos nos campi Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além de 11 polos EaD nas cidades de Águas Belas, Carpina, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Sertânia, Surubim, Timbaúba e Santana do Ipanema (AL).

Os editais para Cursos técnicos integrados e de graduação (aplicação de provas) e Cursos técnicos subsequentes e integrados dos campi agrícola (análise de desempenho escolar/Enem) já estão disponíveis.

As inscrições poderão ser feitas até 19 de dezembro, exclusivamente pela internet, na Área do Candidato, que deverá ser acessada por meio do site da instituição.

Formas de Ingresso

Para quem vai concorrer aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, a seleção será feita de duas maneiras:

- por análise do histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental para os campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão);

- e por prova para os demais campi.

Para o curso Proeja, será adotado apenas o histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino fundamental.

Com relação aos cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), os/as candidatos/as poderão escolher como critério de seleção a análise do histórico escolar em Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio; ou pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias em uma das cinco últimas edições (2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já para os cursos de graduação, a seleção será realizada unicamente por meio de aplicação de prova, constituída de 50 questões objetivas e redação.

Inscrições

Para os candidatos que terão avaliação por prova, a taxa de inscrição será de R$ 30 para cursos técnicos integrados e de R$ 55 para cursos de graduação.

Já para os candidatos cuja seleção será por análise de histórico escolar ou nota do Enem o valor da taxa é de R$ 10.

Membros de família de baixa renda inscritos no CadÚnico, participantes do Proeja, do PROIFPE Acesso e do Programa Mulheres Mil, povos do campo, indígenas, quilombolas e pessoas a partir de 50 anos de idade podem solicitar isenção da taxa a partir desta sexta até 9 de dezembro, também por meio da Área do Candidato, mediante comprovação da documentação apresentada.

Provas

As provas serão realizadas em 19 de janeiro de 2025 e terão 30 questões de múltipla escolha (cursos técnicos integrados) ou 50 questões de múltipla escolha e redação (cursos de graduação). Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital.

A execução dessa etapa e organização de todo o processo ficará sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern).

Análise de histórico escolar ou pontuação do Enem

Para os candidatos cuja seleção não ocorrerá por prova e sim por meio da análise do histórico escolar ou pontuação do Enem, a publicação da lista dos documentos submetidos será realizada no dia 20 de janeiro.



A correção dos arquivos submetidos poderá ser efetuada no período de 21 de janeiro a 3 de fevereiro. Já a lista preliminar da análise de desempenho será publicada no dia 4 de fevereiro, e a interposição de recurso contra essa lista poderá ser feita no dia 5 do mesmo mês.

A publicação da lista final da análise de desempenho está prevista para o dia 10 de fevereiro.

Canais de Atendimento

Informações adicionais e esclarecimentos sobre o processo de ingresso podem ser obtidos com a FUNCERN por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 97305-8894, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Cronograma

Inscrições - 29 de novembro a 19 de dezembro

Isenção da taxa - 29 de novembro a 09 de dezembro

Aferição das condições autodeclaradas - 06 a 15 de janeiro de 2025

Aplicação da prova - 19 de janeiro de 2025

Lista de documentos submetidos - 20 de janeiro de 2025 (Seleção por Análise de Histórico Escolar / Enem)

Correção dos arquivos - 21 de janeiro a 03 de fevereiro de 2025 (Seleção por Análise de Histórico Escolar / Enem)

Resultado Final - 13 de fevereiro de 2025



