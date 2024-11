A- A+

Capacitação Paulista oferece capacitação gratuita para mulheres que trabalham no setor de alimentação Circuito "Sebrae+ Coca - Dá um gás no seu negócio - Mulher" ocorre nesta segunda (2)

A cidade de Paulista está promovendo o circuito "Sebrae+ Coca - Dá um gás no seu negócio - Mulher", uma capacitação gratuita para mulheres empreendedoras que trabalham no setor de alimentação.

A qualificação, ofertada pela Secretaria Executiva da Mulher, ocorre nesta segunda-feira (2), das 14h às 17h, no auditório da Uninassau de Paulista.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Sebrae.

Entre as atividades programadas estão uma roda de conversa sobre “Os Desafios dos Negócios de Alimentação Liderados por Mulheres” e uma palestra intitulada “Liderança Feminina na Gestão de Negócios de Alimentação”.

Além disso, as participantes poderão contar com serviços exclusivos, como atendimento para microempreendedoras Individuais (MEI), orientação técnica com especialistas do Sebrae, serviços de contador parceiro e consultoria sobre crédito com instituições financeiras.



