COMUNICAÇÃO Futuro do rádio é debatido no 2º dia do "Fala Norte Nordeste 2024" Evento vai até esta sexta-feira (28), no Recife Expo Center

Você já se perguntou ‘qual o futuro do Rádio’? Até o surgimento da TV, nos anos 1950, o equipamento era caracterizado por uma grande caixa pesada de madeira. Nos dias de hoje, o rádio se reinventou e pode caber até na palma da mão, sendo, o veículo mais rápido já existente. Hoje, está presente em 80% dos lares brasileiros e tem escuta média de 4 horas, diariamente, no Brasil.

A pauta foi centro de um dos painéis das 9h30 desta quinta-feira (28), segundo e penúltimo dia do ‘Fala Norte Nordeste Futuremedia Latam’. O evento acontece no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita, no centro da capital pernambucana.

A Folha de Pernambuco foi representada pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi e pela gerente de mercado, Tânia Campos. Já a Rádio Folha 96,7 FM marcou presença no encontro, através do produtor executivo da emissora, Dênis Araújo.

Transição AM - FM

As discussões partem do princípio que as programações radiofônicas também passaram por inovações ao longo dos anos, principalmente com o surgimento da frequência modulada (FM), alternativa à amplitude modulada (AM), que, com a chegada da TV digital, enfrentou problemas de alcance curto, interferência e ineficiência.

Os participantes do painel das 9h foram Geraldo Freire, da CBN Recife; Kleber Dias, supervisor do Sistema Verdes Mares; e Valmir Marques, diretor artístico da Jovem Pan. Contou com mediação de Gilberto Studart Gurgel Neto, que é gerente regional da Anatel dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. “Tradicional X Contemporâneo: Qual o Futuro do Rádio?” foi o tema central dos debates.

Durante a fala, o jornalista Geraldo Freire foi provocado a falar sobre os três sentimentos que o rádio mais provoca nos ouvintes: acolhimento, conforto e esperança. Bem-humorado, ele levou o público aos risos, no comentário.

“O rádio comunica a todo mundo. Isso torna ele eterno, porque, até que apareça outra coisa, igual a isso não tem. A televisão, o público tem que estar ‘enfiado’ na frente. O jornal tem que estar na mão. O computador, também é preciso estar na frente dele. O rádio não. No dia que você puder, ele está pronto para servir”, destacou.

Público jovem

O Vlamir Alves também foi questionado sobre um ponto específico: o que fazer para que o rádio resgate o público jovem. Ele, que é da Jovem Pan, apontou dicas importantes para o regresso dessa faixa.

“A gente precisa indicar ao público as informações do artista que está cantando uma música, por exemplo. É bom que tenham os dados de, por exemplo, quando aquela música foi sucesso ou quando o artista é representado no mundo inteiro. Eu acredito que também é bom trazer interação multiplataforma na rádio, vendo vídeos da música, a letra, a capa do álbum. O RDS [rádio data system, sistema de transmissão de dados digitais usando pelas emissoras de rádio que operam em FM] precisa ser mais robusto e informativo. Era bom que nele tivesse o logotipo da rádio para que o ouvinte lembre da marca da emissora”, pontuou.

Missão

Para Nill Júnior, presidente da Associação das Empresas de Rádio e TV de Pernambuco (Asserpe), órgão responsável pelo evento, a missão de debater novas ideias e levantar soluções criativas para que o veículo de comunicação tenha ainda mais longevidade.

“O papel da Asserpe é de fomentar a radiodifusão no Estado. O ‘Fala Norte Nordeste’ não acontecia desde 2019, em Fortaleza. Depois da pandemia, nós decidimos, junto com as associações Estaduais do Nordeste e com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), de trazer o evento de volta, para debater o futuro do rádio e da TV. O rádio agrega valor, como nenhum outro veículo nas multiplataformas, e é muito adaptável às novas tecnologias, como o grande ‘camaleão da informação’. Trazer painelistas e grandes pensadores do rádio e da TV para falar sobre o futuro da comunicação foi o desafio que se propôs o evento e eu tenho a convicção que a gente está alcançando esse resultado”, afirmou ele.

Cronograma desta quinta-feira (28):

• Sala Rádio + TV



11h: Redes Sociais e radiodifusão: Como vender melhor? O que cai bem no rádio x o que cai bem na rede?



Participantes:

- Cristiano Stuani, Consultor de Artístico, Digital e Inteligência Artificial para emissoras de Rádio

- Fernanda Musardo, CBN Curitiba, Especialista em Mídias Sociais e Negócios na Internet

Mediação: Ciro Bezerra, Rádio Jornal - Recife

13h30: IA E O FUTURO DO RADIOJORNALISMO: Qual o equilibrio entre as ferramentas tecnológicas e o papel do capital humano na produção do conteúdo jornalistico?

Participantes:

- Maria Cláudia Santos, Diretora de Jornalismo da Itatiaia FM

- Paulo Gilvane, Diretor Geral da Agência Radioweb

Mediação: Mário Neto, Jornalista - Nova Brasil FM Recife

15h: O MERCADO PUBLICITÁRIO, A IA E A RADIODIFUSÃO

Participantes:

- Daniel Queiroz, Presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro)

- Dudu Godoy, vice-presidente do CENP, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário

Mediação: Paulo Fernandes Neto, ex-presidente ASSERPE

17h: ÉTICA NO JORNALISMO E O PAPEL QUE ELE EXERCE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Participante:

- Ernesto Paglia, Jornalista

Mediador: Elielson Lima - CBN Recife

• Sala TV + IA

10h - 11h: CANAIS FAST: ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E MONETIZAÇÃO

Palestrantes:

- Felipe Gagliardi - Content Senior Manager - Samsung TV PLUS BRASIL

- Sergio Mancera - CEO da Soplay

Yassue Inoki - Presidente da ABOTTS - Associação Brasileira de

OTT e Streaming

Mediador: Alexandre Viana - CTO. Especialista em Streaming e Plataformas - NxTV Digital

11h05 - 11h35: NA ROTA DO STREAMING - BRASIL, UM PANORAMA EXCLUSIVO BB MEDIA E ABOTTS



Palestrante:

- Henrique Rodrigues - Country Manager - BB Media

11h40 - 12h40: TV 3.0 - ASPECTOS TÉCNICOS E DE NEGÓCIOS

Palestrantes:

- João Paulo Ribeiro - Gerente Geral de Vendas e Engenharia - Hitachi Kokusai Linear

- Robson Peixoto - Gerente de Engenharia da TV Bahia

Mediador: Josemar Cruz - CEO da Xtream Solutions e membro do ATSC

12h45 - 13h45: ALMOÇO

14h - 15h: ADVANCED ADVERTISING: Monetização, tendências e oportunidades para anunciantes e provedores de conteúdo

Palestrantes:

- Cristiano Barbieri - Sales Director LATAM - Broadpeak

- Leandro Fujita - CEO IDP/FSMT (Full Service Media Tech)

- Lucca Rossini - Head of Sales - SAMSUNG ADS

- Marcus Imaizumi - Head of Business Development LATAM - Siprocal plataforma de crescimento e monetização cruzada entre dispositivos mobile, CTV e games

Mediadora: Yassue Inoki - Presidente da ABOTTS - Associação Brasileira de OTT e Streaming

15h15 - 16h15: TENDÊNCIAS DO MERCADO AUDIOVISUAL COM O USO DE IA E OUTRAS TECNOLOGIAS EMERGENTES

Palestrantes:

- Fernando Gomes - Consultor especialista em tecnologia emergente - IA (IoT, LLM, Generativa IA) Digital Transformation Rafael Figueiredo Bezerra - Secretário de Ciência. Tecnologia e Inovação do Recife e Conselheiro do Porto Digital

Mediador: Pablo Bioni - Consultor e especialista em tecnologias emergentes - Future of Content - VFX

16h30 - 17h30: INTELIGÊNCIA ARTIFICAL - PROFISSÕES E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS

Palestrantes:

- Luiz Claudio Siqueira - Coordenador de Tecnologia do Sistema Jornal do Commercio/TV JORNAL

- Marcus Imaizumi - Head of Business Development LATAM - Siprocal plataforma de crescimento e monetização cruzada entre dispositivos mobile, CTV e games

- Mauro Oliveira - PhD - Pensador. Professor e Pesquisador do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

Mediador: Jair Ventura - Gerente de Tecnologia - Sistema Jornal do Commercio/TV JORNAL

17h40 - 18h40: GAMING - AS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA

PRODUTORES DE CONTEÚDOS

Keynote Speaker:

- Berg Carvalho - Diretor de Marketing da CBGE Associação Brasileira de Games e Esports

