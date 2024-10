IFPE Recife recebe 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia a partir desta terça (15)

A- A+

O campus Recife do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) recebe, desta terça-feira (15) à quinta (17), a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Com quase 100 atividades, o tema do evento é “Desafios e perspectivas sustentáveis dos Biomas Brasileiros – Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais”.

A ação é destinada à comunidade IFPE e ao público externo. Dentre as atrações, estão exposições, feira de conhecimento, feira de artesanato.

Também é possível participar do seminário "Diálogos para Sustentabilidade: Cursos de Férias", comandado pelos pós-graduandos do Mestrado Profissional em Gestão Ambiental do campus, além da 12ª Mostra de Extensão do campus, que é uma exposiçaõ de trabalhos, palestras, minicursos, oficinas e apresentações culturais.



A SNCT ainda abrigará serviços de unidades móveis do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, na quarta (16), além de atividades interativas sobre Educação Ambiental em unidade móvel da Compesa.

Caráter solidário

O evento do IFPE Recife apresenta caráter solidário, já que acolheu o projeto Natal Solidário do LabEventur do curso de Gestão de Turismo. Desse modo, os participantes da SNCT 2024 poderão realizar doação de brinquedos durante a semana.



A solenidade de abertura da 21ª SNCT acontece, nesta terça (15), às 9h30, no auditório, com uma apresentação cultural.

Também integra a programação painel, das 10h30 às 12h, que abordará “Diversidade de Geossistemas do Bioma Caatinga”, conduzida pela profª Solange Coutinho (Fundaj/UPE), e “O reflexo dos Geossistemas frente às mudanças climáticas e suas consequências para a conservação e os processos de desertificação”, com o engenheiro florestal Francisco Campelo, diretor técnico da Fundação Araripe, presidente do Conselho Nacional da reserva da biosfera da Caatinga.

Programação

Também integram a programação temas urgentes, como “Queimadas: Processos químicos, impactos ambientais e soluções sustentáveis para os biomas brasileiros” ou “Influência do sistema de economia no clima do Brasil: Ameaça de Desertificação dos Biomas Brasileiros pelo Agronegócio”.



Estão previstas, também, palestras sobre “Gestão efetiva dos resíduos sólidos em defesa dos Biomas Brasileiros”, “Legislação Ambiental”; jogos interativos, a exemplo da oficina “Como a energia nuclear se tornou a melhor opção de energia sustentável”.

Há, ainda, atrações como: minicursos (ex.: “EcoEdificações: práticas gestão ambiental na Construção Civil”); Feira do conhecimento (ex.: trabalhos mostrando iniciativas ecoempreendedoras ou analisando o racismo ambiental na literatura brasileira, no cinema e em notícias contemporâneas).

Já as oficinas, com temas mais diversos, exploram desde monitoramento da sustentabilidade com sensores inteligentes, passando por organização de uma rotina de estudos que funcione e preserve o bem-estar do estudante, até impressora 3D e criação de peças.

A parte cultural contará com palco aberto, concurso de poesia e Clube do Choro da UFPE. Vão ser realizadas rodas de conversa sobre o universo dos drones, com: especificações, usos e aplicações relacionadas; Crise Climática e Cidades Inteligentes; o papel das energias renováveis na conservação dos Biomas Brasileiros; Elementos químicos em ação: a Ciência por trás do cotidiano.



A programação completa pode ser encontrada nos canais oficiais do IFPE. Já as inscrições podem ser utilizadas no site do SNCT.

21ª SNCT do IFPE Recife

De terça (15) a quinta (17)

Campus Recife (Av. Prof. Luiz Freire, 500, Cidade Universitária)

Programação aqui

Inscrições aqui

