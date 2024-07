A- A+

OBESIDADE Fim do IMC? Fator psicológico e funcional do peso: Europa cria nova fórmula para calcular obesidade Na nova diretriz, também devem ser levados em conta outros fatores para o diagnóstico da doença

O diagnóstico de obesidade que utiliza apenas os valores representados no Índice de Massa Corporal (IMC), que funciona como uma tabela internacional, pode não ser o suficiente.

É o que defende a Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO) em um estudo publicado na revista científica Nature Medicine.

A organização propõe uma nova maneira de calcular a gordura corporal, na qual, para além do método usual, também são levadas em conta a circunferência abdominal e os aspectos psicológicos.

Segundo o documento, o cálculo do índice (no qual se divide a altura pelo peso ao quadrado) não abarca todas as complexidades associadas à doença, especialmente em levar o acúmulo de gordura abdominal. Esse posicionamento vem sendo defendido por profissionais da saúde há muitos anos.

A partir do IMC, uma pessoa é considerada obesa quando tem IMC igual ou superior a 30 kg/m². Já a nova estrutura europeia propõe que o valor seja de 25 kg/m², mas com maior acúmulo de gordura abdominal, relação cintura-altura acima de 0,5 e a presença de quaisquer comprometimentos médicos, funcionais ou psicológicos de complicações na definição de obesidade, reduzindo assim o risco de subtratamento neste grupo específico de pacientes em comparação com a atual definição de obesidade baseada no IMC.

"Esta declaração aproximará o gerenciamento da obesidade do gerenciamento de outras doenças crônicas não transmissíveis, nas quais o objetivo não é representado por resultados intermediários de curto prazo, mas por benefícios de saúde de longo prazo", escreveram os autores.

No quesito indicação para futuros tratamentos, o documento mantém as recomendações anteriores utilizadas em todo o mundo. É preconizado mudanças no estilo de vida do paciente diagnosticado com a doença.

"Considerando os pilares do tratamento de pessoas com obesidade, nossas recomendações aderem substancialmente às diretrizes atuais disponíveis. Modificações comportamentais, incluindo terapia nutricional, atividade física, redução do estresse e melhora do sono, foram acordadas como principais pilares do gerenciamento da obesidade, com a possível adição de terapia psicológica, medicamentos para obesidade e procedimentos metabólicos ou bariátricos (cirúrgicos e endoscópicos)", indicam os pesquisadores.

