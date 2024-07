A- A+

EDUCAÇÃO Imip oferece novas bolsas de estudo para pessoas com deficiência O Imip está oferecendo novas vagas para o curso de Técnico de Enfermagem. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (10), de forma presencial, no setor de seleção do instituto

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está oferecendo novas bolsas de estudo para pessoas com deficiência no curso de Técnico de Enfermagem, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As inscrições abrem nesta quarta-feira (10) e seguem até o próximo dia 18 de julho.

Para participar, o candidato precisa se inscrever de forma presencial no setor de Seleção do Imip, apresentar laudo médico que comprove a deficiência, ser maior de 18 anos e ter o Ensino Médio completo.

Ao todo, oito vagas estão sendo ofertadas.

As aulas terão início no dia 12 de agosto, e acontecerão no turno da manhã, das 8h às 12h, na sede do Imip, na rua dos Coelhos, no bairro da Boa Vista.

Processo seletivo

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e laudo médico da deficiência (conforme DECRETO Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 - Regulamenta a Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989) compatível para o exercício da função de Técnico de Enfermagem.

Para os deficientes auditivos, é necessário apresentar audiometria.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira será uma avaliação dos documentos e laudo médico, e a segunda uma avaliação de habilidade escrita (produção textual) e dinâmica de grupo.

O curso de Técnico de Enfermagem do Imip

Esta é a segunda turma que conta com bolsas do Imip para pessoas com deficiência. A primeira foi formada no primeiro semestre deste ano.

O curso Técnico de Enfermagem é uma habilitação profissional técnica de nível médio com carga horária de 1700h, com duração de dois anos. No curso, serão abordados conhecimentos teóricos e práticos, com foco no mercado de trabalho.





