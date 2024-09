A- A+

Solidariedade Imip abre campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças A campanha se estende até o dia 4 de outubro, com pontos de coleta dentro do próprio instituto, na Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip - (FAF), e na FPS Sports

Visando o Dia das Crianças e para promover a alegria dos pequenos pacientes internados no hospital do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), a partir desta quarta-feira (4), a instituição inicia mais uma campanha de arrecadação de brinquedos.

A iniciativa se estende até o dia 4 de outubro, com pontos de coleta dentro do próprio instituto, na Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip - (FAF), e na FPS Sports.

A ação tem como objetivo proporcionar momentos de diversão, promovendo um ambiente mais acolhedor para as crianças da instituição.

A meta é arrecadar 2.000 brinquedos, novos ou em bom estado, que estejam limpos, higienizados e sem a necessidade de embalagens.

Regras da campanha

Para garantir a segurança e bem-estar das crianças, não serão aceitos itens como bolas, pelúcias, objetos pontiagudos e brinquedos que se assemelhem a armas.

Desta forma, é possível construir um ambiente seguro e livre de objetos que possam causar qualquer tipo de desconforto ou ansiedade para as crianças hospitalizadas.

No ano passado, graças à sensibilização de toda a comunidade pernambucana, a campanha foi um sucesso. A corrente de solidariedade foi tão grande que, com a quantidade de brinquedos arrecadados, foi possível presentear os pequenos pacientes no Dia das Crianças e no Natal.

A campanha de arrecadação de brinquedos do Imip de 2024 tem como meta angariar 2.000 brinquedos | Foto: Ivan Melo/Imip

Campanha de 2023 foi um sucesso

Com a iniciativa, o Imip reforça o compromisso em proporcionar cuidados não apenas do ponto de vista médico, mas também no que diz respeito ao bem-estar emocional e psicológico das crianças.

Estudos têm mostrado que a presença de atividades lúdicas e a interação com brinquedos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade associados ao ambiente hospitalar, contribuindo para uma recuperação mais tranquila e positiva.

Empresas pernambucanas e grupos que desejarem apadrinhar essa campanha ou tantos outros projetos, podem entrar em contato com a FAF através do telefone 2122.4704 ou pelo perfil do Instagram @faf_oficial e viabilizar sua doação.

