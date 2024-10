A- A+

Saúde Imip promove ação no Dia do Dentista para reforçar cuidados com a saúde bucal Data foi celebrada com um café da manhã especial para recepcionar os dentistas da instituição

Em comemoração ao Dia do Dentista, comemorado nesta sexta (25), o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE), promoveu uma série de atividades para valorizar o papel dos dentistas e reforçar a importância da saúde bucal na atenção integral à saúde. A data foi celebrada com um café da manhã especial para recepcionar os dentistas da instituição, seguido por ações educativas nas enfermarias e ambulatórios, visando sensibilizar pacientes e profissionais para a relevância da saúde bucal no contexto hospitalar.

Ao longo do evento, foram distribuídos 200 kits de higiene bucal, cedidos pelo CRO-PE, aos pacientes e acompanhantes, reforçando a importância do autocuidado e da prevenção. Para a coordenadora da saúde bucal do instituto, Fabiana Motta, o momento é de gratidão.

“Ver a equipe de 18 dentistas comprometida em prestar um atendimento de qualidade no SUS, especialmente dentro do ambiente hospitalar, é motivo de grande satisfação. O IMIP tem uma história de trabalho social e assistência humanizada, e iniciativas como essa mostram nosso empenho em melhorar continuamente o atendimento”, declarou.

A coordenadora também ressaltou que a atuação dos dentistas dentro do IMIP incorpora a odontologia ao cuidado integral dos pacientes, ajudando a garantir que a saúde bucal seja vista como parte essencial do bem-estar.

"O nosso objetivo é sensibilizar o usuário do serviço de odontologia do IMIP que, por vezes, circula no hospital, mas desconhece essas assistências. Temos oito consultórios aqui, funcionando o Centro de Especialidade Odontológica (CEO), com todas as especialidades da área. Nessa ação, nós tivemos, além da doação dos kits, uma conversa sobre os cuidados bucais tanto para o público infantil como para os adolescentes e adultos, destacando o papel da escovação, flúor e da importância do dentista", apontou.

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo, com mais de 400 mil profissionais da área. O País ainda conta com mais de 50 mil clínicas espalhadas pelo território nacional.

