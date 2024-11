IMIP realiza encontro para pacientes com implante coclear nesta sexta (8)

A- A+

O Imip promove, a partir das 8h30 desta sexta-feira (8), o 16º Encontro Anual de Usuários de Implante Coclear.

O evento é voltado para os 520 pacientes que realizaram o procedimento no Instituto e seus familiares.

Com o tema “Conquistas e desafios: celebrando 500 histórias”, o espaço contará com debate de temas relacionados ao Implante Coclear. Na programação, haverá roda de diálogo, apresentação teatral, música e brincadeiras.

Implante Coclear

O Serviço de Implante Coclear do IMIP funciona desde 2008, tendo sido o primeiro hospital de Pernambuco a realizar a cirurgia credenciado ao SUS.

“O Implante Coclear (IC) é a maior tecnologia de tratamento dos casos de surdez severa a profunda, sendo um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, também conhecido como ouvido biônico, inserido através de um procedimento cirúrgico, sendo capaz de devolver a capacidade de ouvir aos usuários proporcionando melhores condições de vida”, explica o otorrinolaringologista Francisco de Biase.

São atendidos no IMIP pacientes com perda auditiva de grau profundo e não tiveram êxito com aparelho auditivo convencional. Estes são encaminhados do Serviço de Otorrinolaringologia e de Fonoaudiologia da Instituição, e da rede de saúde.

São contempladas todas as idades, sendo a maioria crianças na faixa de até quatro anos, vindos da capital, Região Metropolitana e interior, e ainda de outros estados como Alagoas, Paraíba, Roraima, Maranhão e Amazônia.

A equipe multiprofissional é composta por médico otorrinolaringologista, fonoaudiólogos, assistente social e psicóloga. Após a realização do Implante Coclear, os pacientes seguem em acompanhamento junto à equipe multiprofissional para garantir a adaptação do aparelho onde são realizadas as consultas de mapeamento, terapias fonoaudiológicas e atendimentos com serviço social e psicologia.

A marcação para a avaliação inicial é realizada no 2º andar do Ambulatório Central, onde funciona o Ambulatório de Implante Coclear, por meio de encaminhamento. Mais informações podem ser obtidas no 2122-4784.

Serviço

16º Encontro Anual de Usuários de Implante Coclear

Quando: 6ª feira, 08.11, a partir das 08h30

Onde: Espaço Ciência e Cultura (Teatro do IMIP) – Hosp. Pedro II



Veja também

eleições China parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais