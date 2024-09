A- A+

RIO DE JANEIRO Incêndio atinge o Hospital dos Servidores, no Centro do Rio Brigadas de incêndio da unidade controlaram as chamas, segundo a TV Globo.

Um incêndio atinge a cobertura do Hospital dos Servidores, na Rua Sacadura Cabral 178, no Centro do Rio. Bombeiros do Quartel Centro foram acionados às 12h46 e estão no local. Não há informações sobre vítimas nem sobre a extensão.



Pacientes foram removidos da unidade por rampas. Quem estava no local para consultas foi orientado a deixar o local.

Brigadas de incêndio da unidade controlaram as chamas, segundo a TV Globo.



O fogo foi em equipamentos de refrigeração do 11º andar.

O Hospital dos Servidores é ligado ao Ministério da Saúde e é referência no atendimento a casos de média e alta complexidade. A unidade realiza cirurgias de grande porte e disponibiliza tratamento para mais que 45 serviços especializados — entre eles maternidade de alto risco, oncopediatria, neurocirurgia e cuidado de doenças infectocontagiosas.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o informou que alguns pacientes foram transferidos para outras alas da unidade. A íntegra do informe:

"O Ministério da Saúde informa que o princípio de incêndio em uma torre de refrigeração foi controlado pela brigada do Hospital Federal dos Servidores do Estado. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado.

Devido à fumaça, alguns pacientes foram remanejados para outras alas do hospital. Ninguém ficou ferido".

Outros incêndios em hospitais

Em outubro de 2020, um incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, e causou a morte de três pacientes que estavam internados na unidade de saúde – a maior da rede pública do Rio de Janeiro. As vítimas foram duas mulheres que eram pacientes em estado grave internadas no 3º andar do Prédio 1 e um homem que estava internado por complicações da Covid-19.

O Hospital Badim foi outro atingido por um incêndio, em setembro de 2019. Na ocasião, onze pessoas morreram. Todos eram pacientes idosos. A maioria das vítimas estava no CTI do hospital e morreu asfixiada com a fumaça, sem queimaduras graves. Já outros faleceram devido ao desligamento dos aparelhos.





