DERBY Incêndio atinge restaurante na área central do Recife O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e atuou na ocorrêcia, que foi finalizada cerca de uma hora depois

Na manhã desta quinta-feira (5), um incêndio atingiu um restaurante no bairro do Derby, área central do Recife.

Informações preliminares apontam que uma possível falha na área de armazenamento de gás de cozinha teria provocado o inêncdio no estabelecimento, que fica próximo ao Quartel da Polícia Militar (PM), na Rua Clemente Pereira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h e atuou na ocorrêcia, que foi finalizada cerca de uma hora depois.



Ainda de acordo com os bombeiros, não houve vítimas.

